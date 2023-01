Mới đầu năm, người Hà Nội đã xếp hàng dài dằng dặc chờ đăng kiểm xe

Phát hiện sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm, khởi tố 18 bị can

Trước Tết Nguyên đán 2023, Tuổi Trẻ Online phản ánh về tình trạng hàng trăm ô tô xếp hàng dài xuyên đêm từ bên trong sân của Trung tâm đăng kiểm 29-03V (số 3, đường Cầu Giấy, Hà Nội), kéo dài tới hàng trăm mét dọc tuyến đường Cầu Giấy chờ tới lượt đăng kiểm.

Trước đó, tại họp báo chiều 14-1, đại tá Chu An Thanh (trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội) cho biết liên quan vụ án xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an Hà Nội đã rà soát ghi nhận tại địa phương này có 31 trung tâm đăng kiểm.

Trong đó, sáu trung tâm do Cục Đăng kiểm quản lý, hai trung tâm do Sở Giao thông vận tải quản lý, ba trung tâm do Tổng công ty Vận tải quản lý. 20 trung tâm còn lại do tư nhân xã hội hóa quản lý.

Từ ngày 8 đến 13-1, PC03 đã phát hiện chín vụ việc sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm, gồm 29-14D, 29-18D, 33-02S, 29-23D, 29-01S, 33-01S, 29-29D, 29-06V, 29-01V, 29-02S.

Hiện Hà Nội đang có 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động (38 dây chuyền) và 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dừng hoạt động (23 dây chuyền), trong đó 11 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến vi phạm pháp luật.