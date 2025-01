Mỗi giờ người Việt mua hơn 300 xe máy

Số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy trong quý IV, doanh số 5 thành viên gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam đạt 760.734 xe, tăng gần 11% so với quý trước.

Như vậy sau 2 quý đầu năm chứng kiến sức mua xe máy gần như đi ngang, nửa cuối năm ghi nhận lượng tiêu thụ xe 2 bánh tại Việt Nam có sự tăng trưởng đáng kể qua từng quý, giúp thị trường xe máy Việt có màn "về đích" tương đối thành công.

Lũy kế từ đầu năm, doanh số 5 thành viên VAMM tại Việt Nam đạt 2,653 triệu xe, tăng 5,46% so với năm 2023. Số liệu bán hàng này tương đương với việc cứ mỗi giờ trôi qua trong năm vừa rồi, người Việt lại mua mới hơn 302 xe máy.

Dù ghi nhận tăng trưởng, lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam vẫn chưa thể tìm lại mốc 3 triệu xe/năm như giai đoạn 2016-2019 hay từng đạt được hồi năm 2022. Trước đó vào năm 2023, báo cáo của VAMM cho thấy người Việt đã mua tổng cộng 2,516 triệu xe máy các loại từ 5 thành viên của hiệp hội.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, trong 5 ông lớn trên chỉ có duy nhất Honda Việt Nam công bố doanh số bán hàng. Công ty Honda Việt Nam (HVN) cho biết, kết quả kinh doanh xe máy và ô tô của Liên doanh này trong năm 2024 đều tăng, lần lượt ở mức 2,8% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, ở mảng kinh doanh xe máy, trong tháng 12/2024, Honda Việt Nam đã bán được 230.509 xe các loại, tăng 4,3% so với tháng trước. Tính chung cả năm 2024, tổng doanh số xe máy đạt 2.147.025 xe, tăng 2,8% so với năm 2023. Thị phần xe máy của Honda trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) năm 2024 dù giảm 2,09% so với năm 2023, nhưng vẫn chiếm đến 80,9%.

Trong năm tài chính 2025 (tính từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025), doanh số lũy kế đến tháng 12/2024 đạt 1.664.770 xe, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Honda Việt Nam còn xuất khẩu 28.023 xe máy sang nhiều thị trường khác nhau, đánh dấu sự nỗ lực trong việc tăng cường hoạt động xuất khẩu.

Ở mảng kinh doanh ô tô, trong tháng 12/2024, Honda Việt Nam đã giao đến tay khách hàng 2.374 xe, giảm 49% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2024, tổng doanh số ô tô đạt 28.267 xe, tăng 19% so với năm trước.

Trong năm tài chính 2025, doanh số lũy kế đến tháng 12/2024 đạt 22.148 xe, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy những nỗ lực đẩy mạnh doanh số bán hàng dù đối mặt với những thách thức trong ngành.