Môi giới bất động sản phải làm gì để tránh bị đảo thải trong thời đại kỉ nguyên số?

Theo các chuyên gia, môi giới bất động sản hiện nay đang đứng trước bước ngoặt lớn khi phải đối mặt với những thay đổi mạnh mẽ từ khung pháp lý mới, đòi hỏi các yêu cầu chặt chẽ hơn về chứng chỉ hành nghề và trình độ chuyên mô.

Hiện nay, cùng với sự bùng nổ của công nghệ với AI và các nền tảng số đang thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động truyền thống của nghề môi giới, khi khách hàng giờ đây có thể dễ dàng tự tìm kiếm thông tin và được hỗ trợ bởi các công cụ AI trong việc định giá hay phân tích thị trường, nghề môi giới bất động sản cần được nhìn nhận một cách chuyên nghiệp và có bài bản hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng, những thách thức này lại đang mở ra cơ hội lớn để nâng tầm nghề môi giới thành một ngành dịch vụ thực sự chuyên nghiệp, nơi các môi giới có thể tối ưu hóa quy trình làm việc nhờ công nghệ và tập trung vào việc tạo ra giá trị khác biệt thông qua tư vấn chuyên sâu. Môi giới hiện đại cần phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, từ pháp lý đến công nghệ, để có thể tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số.

Thay vì xem công nghệ như mối đe dọa, các nhà môi giới cần coi đây là công cụ để mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Những ai chấp nhận thích nghi và đổi mới sẽ có cơ hội vươn lên dẫn đầu, trong khi những người trì trệ với phương thức làm việc cũ sẽ dần bị thị trường đào thải. Đây chính là thời điểm để các nhà Môi giới xác định lại chiến lược phát triển của mình, đặc biệt là việc đầu tư vào công nghệ và nâng cao chuyên môn để tạo dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ trong thời đại mới.

Ông Phạm Lâm - Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) nhấn mạnh, nghề môi giới bất động sản hiện đang trải qua một giai đoạn chuyển mình đầy biến động. Không chỉ đối mặt với sự bất ổn của thị trường và các yêu cầu pháp lý ngày càng khắt khe, nghề này còn chịu tác động mạnh mẽ từ làn sóng công nghệ mới, như AI hay TikTok, đang thay đổi toàn diện cách thức hoạt động.

Ông Lâm bày tỏ quan ngại về thực trạng nhiều môi giới trẻ vẫn loay hoay tìm hướng đi, trong khi các môi giới kỳ cựu cũng phải không ngừng cập nhật để theo kịp thời đại số. Vì vậy, đây không chỉ là một hội thảo đơn thuần mà còn là một hành trình khởi động cho sự đổi mới, là cơ hội để từng người định vị được bản thân trong một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần thách thức.

Ông Nguyễn Vũ Tuấn Tú, một chuyên gia về truyền thông, đã đưa ra những góc nhìn thú vị về việc ứng dụng TikTok vào lĩnh vực này. Ông chỉ ra rằng phần lớn môi giới tại Việt Nam hiện nay chưa thực sự chuyên nghiệp, thường làm việc theo cảm tính và thiếu kiến thức về marketing. TikTok, với thuật toán đặc thù và khả năng tiếp cận hàng triệu người dùng nhanh chóng, đã trở thành công cụ mạnh mẽ để môi giới bất động sản xây dựng thương hiệu và mở rộng tệp khách hàng.

Ông Tú cũng đã tiết lộ công thức độc quyền “3-2-1” để xây dựng kênh TikTok hiệu quả, bao gồm: 3 yếu tố then chốt trong nội dung, 2 chiến lược phát triển kênh và 1 bí quyết tăng tương tác. Đây không phải là công thức ma thuật, mà là kết quả của việc nghiên cứu và áp dụng thực tế tại nhiều thị trường.

“Nhìn sang thị trường Trung Quốc, chúng ta thấy những con số đáng kinh ngạc. Có những môi giới đạt doanh thu hàng triệu NDT mỗi tháng chỉ nhờ nền tảng Douyin. Điều này hoàn toàn có thể áp dụng tại Việt Nam nếu chúng ta nắm được công thức đúng”, ông Tú chia sẻ.

Nói về xu hướng ứng dụng AI trong bất động sản, chuyên gia đào tạo AI Vưu Xuân Hào nhấn mạnh, AI không chỉ giúp phân tích dữ liệu, dự đoán xu hướng mà còn tạo ra những nội dung sáng tạo giúp nhà môi giới tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc. AI đã thay đổi cách chúng ta làm việc. Nó không chỉ tự động hóa các tác vụ mà còn mang đến những gợi ý thông minh, hỗ trợ môi giới đưa ra quyết định chính xác hơn. Ông cũng giới thiệu các công cụ AI tiên tiến như Chat GPT, Mid Journey hay Opus Clip, những công cụ đã và đang giúp các nhà môi giới tạo ra nội dung hấp dẫn, hình ảnh độc đáo và video chuyên nghiệp, nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách toàn diện.

Nói về sự tồn tại của môi giới tự do trong bối cảnh thị trường yêu cầu tính chuyên môn hóa cao, ông Nguyễn Lê Hải Đăng - chuyên gia huấn luyện bán hàng cấp cao cho rằng môi giới tự do sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn, nhưng nếu họ nắm bắt công nghệ và cải thiện kỹ năng, họ vẫn có thể duy trì vị thế. “Môi giới tự do sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn vì thị trường yêu cầu tính minh bạch và chuyên môn cao. Tuy nhiên, nếu họ nắm bắt công nghệ, cải thiện kỹ năng và liên kết với các tổ chức chuyên nghiệp, họ vẫn có thể duy trì vị thế”, ông nhấn mạnh.

Về Luật Bất động sản mới, ông Hải Đăng chia sẻ rằng dù có thể gây áp lực ban đầu, nhưng luật này cần thiết để nâng cao chất lượng cho môi giới bất động sản. “Mọi quy định mới đều sẽ gây áp lực ban đầu, nhưng nó cần thiết để nâng cao chất lượng ngành. Các môi giới có tâm huyết sẽ coi đó là động lực để phát triển, chứ không phải rào cản”, ông Đăng nói.

Ông Đăng cũng cho rằng việc siết chặt pháp lý có thể là một quá trình thanh lọc tự nhiên, giúp ngành phát triển bền vững hơn. “Những môi giới thiếu năng lực sẽ khó tồn tại, điều này giúp ngành phát triển bền vững hơn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hỗ trợ để họ chuyển đổi nghề nghiệp một cách hợp lý”, ông khẳng định.