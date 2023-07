Môi giới bất động sản: Rất lâu rồi chưa được viết giấy cọc cho khách!

Câu hỏi “bao lâu rồi chưa được viết giấy cọc” có lẽ đúng với tâm trạng của rất nhiều môi giới bất động sản hiện nay. Bởi lẽ, việc này đúng ra diễn ra một cách thường xuyên thì từ rất lâu nhiều môi giới không được “đụng” vào giấy cọc. Thậm chí, hơn một năm nay, một số môi giới không có bất cứ giao dịch nào, phải chuyển sang việc làm khác.

Những môi giới còn trụ với nghề có được một đến hai giao dịch trong khoảng thời gian qua đã “vỡ oà” vì hạnh phúc. Điều này cho thấy, việc tìm kiếm giao dịch lúc thị trường khó khăn là thử thách vô cùng lớn đối với môi giới địa ốc.

Đem câu hỏi “bao lâu chưa được viết giấy cọc”, anh Vinh, môi giới đất nền khu Đông Tp.HCM cho biết, tính từ đầu năm có một giao dịch duy nhất vào tháng 2/2023, từ đó đến nay chưa có thêm giao dịch nào. Dù vậy, anh vẫn bám trụ với nghề, đồng thời linh hoạt buôn bán sạp trái cây với vợ. Được biết, giao dịch của anh Vinh là một nền đất thổ cư tại quận 9, giảm giá 300 triệu đồng/lô so với giá thị trường. Lô đất được bán cho một khách mua xây nhà ở thực. Mấy tháng gần đây, dù có những “thương vụ” khách đầu tư quan tâm, đi thăm đất nhưng chưa “xuống tiền”.

Theo anh Vinh, giai đoạn từ đầu năm 2022 trở về trước, hàng tháng anh có đều đặn 3-5 giao dịch. Có lúc cao điểm có thể lên đến 8 nền/tháng (bao gồm cả những nền kết hợp với các anh em môi giới khác). Hiện tại, việc viết giấy cọc cho khách trở thành “niềm mong ước” mỗi ngày của anh.

Khá khẩm hơn anh Vinh, hơn một tháng nay, chị Hoàng Anh, cũng là môi giới tự do (đất nền và căn hộ) đã có giao dịch trở lại sau thời gian dài vắng khách. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, chị có tổng cộng 4 giao dịch, trong đó có 3 giao dịch đất nền và 1 giao dịch căn hộ. Chị Hoàng Anh cho biết, “thảm nhất” là giai đoạn giữa năm 2022 đến cuối năm, chị không có bất kì giao dịch nào, thậm chí không có một lượt dẫn khách đi thăm đất/dự án. Gần đây, khách đầu tư bắt đầu gom đất giảm giá, chị mới bán được vài nền. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước năm 2022 thì tỉ lệ viết cọc cho khách của chị đã giảm khoảng 60-70%.

Được biết, Hoàng Anh là một môi giới lâu năm trên thị trường bất động sản. Trước đây chị làm việc trong các công ty môi giới, sau này ra ngoài làm riêng. Do gây dựng được các mối quan hệ thân thiết với nhà đầu tư nên giai đoạn thị trường tốt, chị có giao dịch đều đặn, thậm chí trong thời điểm dịch covid-19, Hoàng Anh vẫn chốt giao dịch khá tốt so với các môi giới khác. “Thời gian qua, khó khăn của thị trường nhà đất kinh khủng hơn rất nhiều so với thời covid-19”, chị bộc bạch.

Ghi nhận cho thấy, bên cạnh môi giới có giao dịch thì không ít môi giới bất động sản không bán được nhà/đất trong hơn một năm qua. Đó có lẽ là điều chưa từng xảy ra với các môi giới bất động sản. Ngay cả giai đoạn covid-19 hành hoành, theo các môi giới cũng không gặp khó khăn về giao dịch như hiện nay. Vì không phát sinh giao dịch trong thời gian dài, nhiều nhà đầu tư phải chấp nhận nghỉ nghề, mưu sinh bằng việc khác. Trong đó có khá nhiều môi giới có thâm niên với bất động sản.

Báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu thời gian qua đã chỉ ra, nghề môi giới đang trải qua giai đoạn cực kì khó khăn. Các sàn ngừng hoạt động, môi giới bỏ nghề tăng lên. Hiện nay thị trường nhà đất phía Nam đã có tín hiệu trở lại. Tuy nhiên, với phân khúc đất nền vẫn còn khá im ắng. Điều này đồng nghĩa sẽ có lực lượng môi giới nhà đất còn gặp khó khăn trong thời gian tới.