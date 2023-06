Môi giới chào bán bất động sản giá vài trăm triệu, sở hữu “view triệu đô”, để càng lâu, lợi nhuận càng lớn

Môi giới chào bán mua đất sào hấp dẫn

“Chỉ tài chính 650 triệu đồng/lô, người mua đã có cơ hội sở hữu bất động sản “view triệu đô”. Điều đặc biệt, đây là loại bất hình bất động sản rất tiềm năng. Người mua có thể cho thuê, làm du lịch, kinh doanh homestay hay làm nhà vườn. Đây cũng là tài sản tích sản khi để càng lâu, lợi nhuận càng cao. Khoảng thời gian chờ tăng giá trung bình từ 3-5 năm”.

Thông tin quảng cáo của môi giới chào bán đất sào.

Đó là những lời quảng cáo của môi giới về lô đất sào. Môi giới này cho biết, lô đất sào đều có sẵn sổ đỏ nhưng loại hình đất ghi trên sổ là đất nông nghiệp, không có đất thổ cư. “Những lô đất này có vị trí rất đẹp, có thể ngắm hoàng hôn, hay săn mây buổi sáng. Khách mua có thể để tích sản, chờ tăng giá hoặc khai thác làm homestay. Hiện tại, những lô đất này đã hạ giá. Trước đó, thời điểm năm 2020-2021, mức tài chính dưới 1 tỷ khó chọn được lô đất sào có vị trí đẹp”, môi giới tên T. quảng cáo loại đất này giới thiệu.

Có nên đầu tư đất sào?

Theo chị Mạnh Phạm, môi giới ở Bình Dương, thời điểm dịch bệnh, trào lưu “bỏ phố về quê” bùng nổ nên loại hình đất sào “sốt”. Giá lô đất thấp nhất khoảng 900 triệu đồng. Thời điểm sốt, giá trung bình mỗi lô đất sào 1000m2 tăng lên tới 1,2-1,3 tỷ đồng. Một số khách còn mua cả mẫu đất để chờ tăng giá, tích sản.

Thế nhưng, sau sốt đất, loại hình này ghi nhận thanh khoản sụt giảm trầm trọng. Hiện tại, nhiều chủ đất chỉ chào bán ra 600-700 triệu đồng/lô nhưng không có người mua. Đây là loại hình bất động sản không đáp ứng nhu cầu ở thực nên rất khó thanh khoản.

Anh Nguyễn Hùng, nhà đầu tư kiêm môi giới đến từ Hà Nội cho rằng, mua đất nông nghiệp theo sào để làm homestay đã “hết thời”.

Anh Hùng lý giải, thứ nhất, dịch bệnh đã hết, guồng quay công việc trở lại, nhu cầu sống vùng trung tâm vẫn lên ngôi. Nên giấc mơ bỏ phố về rừng hay về quê dần thoái trào.

Thứ hai, do nhu cầu co hẹp nên thanh khoản loại hình đất sào thấp. Đó là lý do người mua cắt lỗ sâu vẫn không bán được. Nếu một nhà đầu tư khác muốn mua vào, họ phải xác định, khả năng tìm được người chốt mua rất thấp.

Thứ ba, nếu mua đất sào làm nông nghiệp sẽ không lo ngại về pháp lý. Nhưng nếu mua đất sào về xây nhà làm homestay thì rủi ro rất cao. Vì xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là vi phạm pháp luật. Hiện tại, các địa phương đang tăng cường quản lý gắt gao và thanh tra những công trình trên đất nông nghiệp. Nhiều trường hợp chủ đất đầu tư hàng chục tỷ xây công trình trên đất nông nghiệp vẫn bị yêu cầu trả lại mặt bằng như trước. Ngoài ra, để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất thổ cư không hề dễ dàng.

Nhà đầu tư này khuyên rằng: “Nếu người mua có tài chính dưới 1 tỷ đồng, muốn tích sản nên tìm lô đất thổ cư có vị trí đẹp, trong khu dân cư đông đúc, có pháp lý đầy đủ. Thời điểm này, giá đất đều hạ, người mua sẽ có cơ hội sở hữu bất động sản rẻ hơn từ 20-30% so thời điểm cuối năm 2021. Người mua đầu tư xây nhà cấp 4 cho thuê, thu dòng tiền về mỗi tháng. Bất động sản này sẽ đảm bảo về lợi nhuận, thanh khoản tốt hơn cho người mau so với lô đất nông nghiệp”.

Theo luật sư Lê Văn Hồi, Giám đốc Công ty Luật My Way, theo quy định của pháp luật đất đai, đất nông nghiệp có nhiều loại như đất trồng lúa, đây trồng cây, đất trồng rừng… Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, hay không sinh sống trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng sẽ không được phép nhận chuyển nhượng đất nghiệp.

Nếu các cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa là vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 2 Điều 26 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Nghị định 91).

Hơn nữa, trong quá trình “om” đất này, nếu các nhà đầu tư tự ý xây dựng công trình, nhà ở trên đất thì sẽ không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất vì sử dụng đất sai mục đích, ngoài ra sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 91.

“Trong trường hợp người dân thực sự có nhu cầu sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng nói riêng, cũng như đất nông nghiệp nói chung thì cần nhận diện đầy đủ rủi ro có thể gặp phải khi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp”, luật sư Hồi nhấn mạnh.