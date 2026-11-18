Khách càng giàu, môi giới càng phải hiểu sâu

Ông Lại Tiến Huy, Phó tổng giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội, có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, phân phối bất động sản cao cấp. Trong sự nghiệp, ông đã trực tiếp tư vấn và chốt hơn 250 giao dịch.

Theo ông Huy, nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lớn không đồng nghĩa với việc họ dễ dàng xuống tiền. Ngược lại, đây thường là những người có nhiều trải nghiệm, hiểu biết về thị trường và đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe trước khi quyết định sở hữu một tài sản giá trị lớn.

Với khách hàng mua bất động sản để ở, ông cho biết những yếu tố được quan tâm hàng đầu thường là sự riêng tư, an ninh, cộng đồng cư dân và trải nghiệm sống của cả gia đình. Một ngôi nhà đẹp cần đi cùng sự thuận tiện trong sinh hoạt, học hành của con cái và chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, với khách hàng đầu tư, bài toán không chỉ nằm ở tiềm năng tăng giá mà còn ở khả năng giữ giá, khai thác tài sản và tính thanh khoản khi cần chuyển nhượng. Pháp lý, uy tín chủ đầu tư và năng lực vận hành cũng là những yếu tố được cân nhắc kỹ lưỡng.

"Điều họ quan tâm nhất là bất động sản đó có xứng đáng để mình dành tiền và thời gian hay không. Có tiềm lực tài chính không có nghĩa là họ dễ xuống tiền. Ngược lại, họ thường xem xét rất kỹ, đôi khi còn khắt khe hơn những khách hàng khác vì đã có nhiều trải nghiệm", ông Huy chia sẻ.

Ông Lại Tiến Huy, Phó tổng giám đốc một doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội.

Theo vị này, để tư vấn cho nhóm khách hàng cao cấp, môi giới không thể chỉ nắm những thông tin cơ bản như diện tích, giá bán hay chính sách. Người tư vấn cần hiểu sâu về công năng sử dụng, hướng nhìn, mức độ riêng tư, tổng chi phí sở hữu, điều kiện thanh toán và các vấn đề pháp lý liên quan.

Với những thông tin chưa được xác nhận, môi giới cần chủ động kiểm tra tài liệu hoặc làm việc với bộ phận chuyên trách, thay vì trả lời theo cảm tính để thúc đẩy khách hàng đặt cọc.

"Khác biệt lớn nằm ở độ sâu của việc tìm hiểu nhu cầu và chất lượng thông tin đưa ra. Với nhóm khách này, tôi thường chuẩn bị ít phương án nhưng mỗi phương án phải có lý do rõ ràng, có so sánh và cả những điểm cần cân nhắc", ông Huy nói.

Bên cạnh kiến thức sản phẩm, kỹ năng giao tiếp và sự tinh tế trong cách làm việc cũng đóng vai trò quan trọng. Phần lớn khách hàng thuộc nhóm này đều bận rộn, do đó môi giới cần biết cách chắt lọc thông tin, trình bày ngắn gọn những ưu, nhược điểm và các vấn đề quan trọng để khách hàng không mất quá nhiều thời gian nghiên cứu.

Ông Huy cho biết, trong quá trình đồng hành với khách hàng, ông cũng chú ý đến những dấu mốc quan trọng của từng thành viên trong gia đình như sinh nhật, ngày nhập học, tốt nghiệp của con hay những dịp trọng đại. Theo ông, việc duy trì mối quan hệ không nên chỉ xoay quanh những lần mua bán mà cần được xây dựng trên sự tin tưởng và thấu hiểu.

Một nguyên tắc khác mà vị môi giới này theo đuổi là sẵn sàng khuyên khách hàng chưa nên mua nếu sản phẩm chưa thực sự phù hợp. Bởi nếu chỉ tìm cách thúc đẩy giao dịch trước mắt, người môi giới sẽ khó xây dựng được mối quan hệ lâu dài.

"Với tôi, khách tiếp tục gọi khi có nhu cầu mới là thước đo có ý nghĩa cho chất lượng tư vấn", ông Huy nói.

Hơn 250 giao dịch, thương vụ biệt thự hơn 130 tỷ đồng đáng nhớ

Trong 12 năm làm nghề, ông Lại Tiến Huy đã trực tiếp tư vấn và chốt hơn 250 giao dịch bất động sản, chủ yếu ở phân khúc chung cư cao cấp, liền kề và biệt thự tại các khu đô thị lớn.

Một trong những thương vụ đáng nhớ nhất với ông là giao dịch căn biệt thự đơn lập trị giá hơn 130 tỷ đồng tại Vinhomes Cổ Loa vào tháng 3/2025.

"Trải qua 5 ngày thực sự căng thẳng và hồi hộp nhất trong hơn chục năm sự nghiệp làm môi giới bất động sản, phải nói đây là 'deal' để đời của tôi. Chỉ đến khi khách hàng đóng tiền và ký hợp đồng mua bán, tôi mới tin đó là sự thật", ông Huy kể lại.

Thương vụ biệt thự hơn 130 tỷ đồng của ông Lại Tiến Huy.

Ông Huy cho biết thêm ông từng bán được những căn biệt thự đơn lập với mức giá thấp hơn, khoảng 60-70 tỷ đồng, còn trên 100 tỷ đồng thì chưa. "Tôi cũng từng chốt deal hơn 160 tỷ đồng tại một dự án ở Sài Gòn, tuy nhiên đây là lô mua buôn với tổng số lượng 8 căn", ông nói.

Theo ông Huy, khách hàng trong thương vụ này đặc biệt quan tâm đến kiến trúc, sự sang trọng và tính độc bản của sản phẩm. Căn biệt thự có tầm nhìn ra hồ, thuộc nhóm sản phẩm có số lượng hạn chế, đáp ứng những tiêu chí mà khách hàng đặt ra.

Ở mức giá hơn 130 tỷ đồng, người mua có nhiều lựa chọn trên thị trường và chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Vì vậy, nhiệm vụ của người tư vấn không đơn thuần là giới thiệu sản phẩm hay thúc đẩy giao dịch, mà phải hiểu chính xác điều khách hàng tìm kiếm, đồng thời phân tích rõ những giá trị khác biệt của bất động sản.

Ông Huy cũng kể về một khách hàng nữ đã đồng hành với mình khoảng 8 năm. Trong thời gian này, người phụ nữ đã mua qua ông khoảng 14 bất động sản tại 4-5 dự án của Vinhomes, gồm căn hộ cao cấp, nhà liền kề và biệt thự.

"Điều đáng quý nhất là qua từng ấy năm, khi có nhu cầu mua thêm, cô vẫn tiếp tục tìm đến mình. Sự tin tưởng ấy cũng đặt ra trách nhiệm: mỗi lần tư vấn phải xem xét lại nhu cầu, khả năng tài chính và mục tiêu của khách, chứ không thể mặc định khách đã mua nhiều thì giới thiệu sản phẩm nào cũng được", ông Huy nói.

Theo vị này, việc một khách hàng quay lại nhiều lần không chỉ phản ánh sự hài lòng với những giao dịch trước đó mà còn cho thấy vai trò của người môi giới trong việc duy trì mối quan hệ lâu dài.

Mỗi thời điểm, nhu cầu và mục tiêu của khách hàng có thể thay đổi. Bởi vậy, ngay cả với những người đã có nhiều năm đồng hành, người tư vấn vẫn cần đánh giá lại khả năng tài chính, mục đích sử dụng và mức độ phù hợp của từng sản phẩm.

Với ông Huy, thành công của một người môi giới không chỉ được đo bằng số lượng giao dịch hay giá trị hợp đồng đã ký, mà còn nằm ở việc khách hàng có tiếp tục tìm đến khi phát sinh nhu cầu mới hay không. Đó cũng là cơ sở để xây dựng uy tín trong một thị trường mà mỗi quyết định xuống tiền đều gắn với giá trị tài sản lớn.