Mỗi ngày làm thêm 2 tiếng, cuối năm số dư tài khoản +560.340.000đ

Hành trình "vô tình" tìm ra cách kiếm bộn tiền mà không cần vất vả "cày cuốc" của Domonique Brown - Cô gái 30 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, đã khiến nhiều người không khỏi xôn xao.

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 khiến nhiều ngành nghề bị xáo trộn, Domonique Brown cũng giống như nhiều người khác, phải loay hoay tìm cách thích ứng vì thu nhập giảm. Công việc của cô khi đó là quản lý thương hiệu cho một shop thời trang. Trước đại dịch, Domonique Brown cho biết đó là một công việc ổn định nhưng đổi lại, nó khiến cô kiệt sức, trong khi niềm đam mê thật sự của cô là vẽ tranh và sáng tạo nghệ thuật.

Chính trong giai đoạn căng thẳng của dịch Covid-19, Domonique Brown bắt đầu thử nghiệm một dự án nhỏ mang tính cá nhân, không ngờ vài năm sau lại trở thành nguồn thu nhập thụ động lên tới 22.000 USD mỗi tháng (khoảng 560.340.000đ).

Trong cái rủi có cái may

Tháng 4/2020, Brown tạo ra thương hiệu nghệ thuật mang tên DomoINK. Ban đầu, đó chỉ là một công việc tay trái - nơi cô đăng tải các thiết kế minh họa đầy màu sắc của mình. Nhưng thay vì chỉ đăng tranh để chia sẻ, Domonique Brown nhanh chóng nghĩ đến việc biến chúng thành sản phẩm có thể bán được.

Cô bắt đầu biến các thiết kế của mình thành nhiều sản phẩm khác nhau như tranh treo tường, đồ trang trí nhà cửa, quần áo và phụ kiện. Sản phẩm được bán thông qua website cá nhân của cô, các nền tảng thương mại điện tử như Etsy hay Society6, đồng thời hợp tác với các chuỗi bán lẻ lớn.

Sau vài năm phát triển, DomoINK đã trở thành một thương hiệu nghệ thuật và phong cách sống khá thành công. Domonique Brown cho biết phần lớn doanh thu từ công việc này mang tính thụ động, bởi khi hệ thống bán hàng đã vận hành ổn định, cô chỉ cần dành khoảng 2 giờ mỗi ngày để quản lý hoạt động kinh doanh.

Một yếu tố quan trọng giúp Brown duy trì nguồn thu nhập thụ động là cách cô tổ chức công việc. Dù doanh nghiệp cá nhân đang tạo ra hàng chục nghìn USD mỗi tháng, cô vẫn giữ công việc full-time chốn văn phòng.

Kỹ năng phân bổ thời gian là "cứu cánh" cho người tham công tiếc việc

Để tránh cảm giác quá tải, Brown chia các nhiệm vụ theo từng ngày trong tuần. Ví dụ như ban ngày đi làm văn phòng, tối thứ 2 dành thời gian cho việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, tối thứ 3 chụp ảnh sản phẩm hoặc quay video giới thiệu cách trang trí nhà bằng những món đồ do mình thiết kế,... Những ngày khác cô dành thời gian chỉnh sửa video, hoàn thiện tác phẩm mới hoặc nghiên cứu thêm kỹ năng thiết kế và marketing.

Cách làm này giúp cô duy trì sự sáng tạo mà không bị áp lực như khi làm việc toàn thời gian cho một doanh nghiệp.

Bên cạnh việc bán sản phẩm trực tuyến, Brown cũng không ngừng mở rộng danh mục hàng hóa để tăng doanh thu. Từ những bức tranh ban đầu, thương hiệu của cô dần có thêm nhiều dòng sản phẩm như puzzle, đồ dùng nhà bếp, văn phòng phẩm hay quần áo. Việc liên tục thử nghiệm sản phẩm mới giúp cô tiếp cận thêm nhiều nhóm khách hàng khác nhau, đồng thời tăng cơ hội bán hàng mà không cần phải làm thêm quá nhiều công việc mỗi ngày.

Một chiến lược quan trọng khác là xây dựng thương hiệu cá nhân gắn với câu chuyện sáng tạo. Brown thường quay lại toàn bộ quá trình vẽ tranh và chia sẻ trên mạng xã hội, từ đó thu hút cộng đồng yêu thích nghệ thuật theo dõi. Những nội dung này vừa giúp quảng bá sản phẩm, vừa tạo cảm giác gần gũi với khách hàng. Khi lượng người theo dõi tăng lên, doanh số bán hàng cũng tăng theo mà không cần chi quá nhiều cho quảng cáo.

Tuy vậy, Brown cho biết thành công hiện tại không đến ngay lập tức. Trong giai đoạn đầu, cô phải vừa làm việc toàn thời gian vừa xây dựng dự án cá nhân. Nhưng nhờ kiên trì phát triển thương hiệu và tận dụng các nền tảng bán hàng trực tuyến, dự án nhỏ ban đầu dần trở thành một nguồn thu nhập ổn định. Khi hệ thống bán hàng, sản xuất và vận chuyển được tự động hóa thông qua các nền tảng trung gian, khối lượng công việc của cô giảm đáng kể, còn doanh thu vẫn duy trì ở mức cao.

Với Brown, dự án từng chỉ là công việc tay trái giờ đây đã trở thành một doanh nghiệp mang lại hàng chục nghìn USD mỗi tháng, và tất cả bắt đầu từ việc cô quyết định dành thời gian cho niềm đam mê của mình.

