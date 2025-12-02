Mọi người còn đang lo AI cướp việc làm, nhà đồng sáng lập Google lại dùng AI để thăng chức cho nhân viên

Trong khi nhiều người lo lắng về việc trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế con người trong công việc, Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google, đã chia sẻ một ví dụ bất ngờ về cách ông sử dụng Gemini AI theo một hướng hoàn toàn khác: giúp phát hiện và thăng chức cho những nhân viên xuất sắc nhưng bị bỏ qua bởi hệ thống quản lý truyền thống.

Câu chuyện bắt đầu từ một thử nghiệm nội bộ đơn giản của Brin. Trong một cuộc trò chuyện trên Google Chat, ông đặt một câu hỏi có vẻ ngẫu hứng cho Gemini: "Ai nên được thăng chức trong nhóm chat này?" Kết quả mà AI đưa ra, như chính ông thừa nhận, hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của ông.

Ông Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google chia sẻ về cách AI giúp ông phát hiện nhân tài trong số các nhân viên của mình

Gemini đã chọn một nữ kỹ sư trẻ, người mà Brin thậm chí không để ý đến trước đó. Cô ấy là một người rất ít nói, không hề nổi bật trong các cuộc họp nhóm hay thảo luận. Tuy nhiên, hệ thống AI đã phát hiện ra giá trị thực sự của cô thông qua những đóng góp được đánh giá cao trong các code reviews và pull requests. Mặc dù im lặng trong các cuộc trò chuyện nhóm, công việc kỹ thuật của cô lại xuất sắc và được đồng nghiệp công nhận.

Ông Brin kể lại sự ngạc nhiên của mình: " AI thực sự đã chọn người phụ nữ này, một kỹ sư trẻ mà tôi thậm chí không nhận ra, người không đặc biệt nói nhiều ." Ông tiếp tục giải thích rằng Gemini đã phát hiện ra điều gì đó quan trọng mà ông đã bỏ qua. Sau khi nhận được gợi ý từ AI, Brin đã đi xác nhận với người quản lý trực tiếp của cô kỹ sư này.

Phản ứng của người quản lý đã xác nhận đánh giá của AI: "Đúng vậy, bạn biết không? Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ, đã làm tất cả những điều này." Cuối cùng, cô kỹ sư trẻ đã nhận được sự thăng chức xứng đáng. Brin nhớ lại: "Tôi nghĩ điều đó cuối cùng đã thực sự xảy ra."

Câu chuyện này làm nổi bật một vấn đề phổ biến trong nhiều tổ chức lớn: những người làm việc chăm chỉ nhưng ít nói thường bị bỏ qua trong quá trình đánh giá và thăng chức. Trong môi trường doanh nghiệp, những người "ồn ào" hơn hoặc giỏi trong chính trị công sở thường được chú ý nhiều hơn, trong khi những người đóng góp thầm lặng nhưng hiệu quả lại dễ bị lãng quên.

Một điều trùng hợp là kể từ khi ông Sergey Brin quay trở lại làm việc, AI Gemini của Google đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể so với trước đây

Điều quan trọng cần lưu ý là ông Brin không ủng hộ ý tưởng về một AI CEO hoàn toàn thay thế con người. Thay vào đó, trường hợp sử dụng cụ thể của ông cho thấy cách trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ lãnh đạo con người trong các tổ chức lớn, phức tạp bằng cách cung cấp những hiểu biết về hiệu suất được thúc đẩy hoàn toàn bởi dữ liệu.

Ông Brin gọi cách tiếp cận này là "founder mode" (chế độ nhà sáng lập) của mình, một cách để vượt qua các bước quan liêu. Thay vì phải dựa hoàn toàn vào báo cáo từ các cấp quản lý trung gian, ông có thể sử dụng AI như một công cụ để có được cái nhìn khách quan về hiệu suất làm việc thực tế của nhân viên. AI hoạt động như một người giám sát bổ sung, một công cụ có khả năng phân tích kỹ lưỡng các tương tác, đầu ra code và phương pháp làm việc ở quy mô lớn mà con người không thể sao chép.

Câu chuyện này đã cộng hưởng rộng rãi trên mạng vì nó đánh dấu một sự thay đổi: AI đang vượt qua các nhiệm vụ tự động hóa và bước vào lĩnh vực ra quyết định tổ chức tinh vi. Trường hợp sử dụng của Brin chỉ ra một tương lai nơi trí tuệ nhân tạo hoạt động như một quan sát viên bổ sung, được xác nhận bởi sự giám sát của con người.