Mới nhất: Hàng triệu người dân ở Hà Nội lưu ý về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 483/UBND-NC về việc tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về cư trú; điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú và khai báo thông tin về cư trú trên địa bàn thành phố, đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đúng quy định.

Theo chỉ đạo, UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các phường, xã chủ động chỉ đạo Tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư; vận động, hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID để thực hiện thủ tục hành chính về cư trú; giải đáp kịp thời thắc mắc liên quan đến điều kiện, thủ tục đăng ký cư trú và khai báo thông tin về cư trú.

Các địa phương cũng được yêu cầu thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính về cư trú tại bộ phận "một cửa" của UBND phường, xã để người dân dễ theo dõi và thực hiện theo quy định.

Về quy định cụ thể, người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì phải thực hiện đăng ký thường trú tại nơi ở mới trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú.

Đối với đăng ký tạm trú, công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Về thông báo lưu trú, khi công dân đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch hoặc các cơ sở có chức năng lưu trú dưới 30 ngày thì phải thực hiện thông báo lưu trú theo quy định.

Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký cư trú, người dân có thể truy cập địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Hiện nay, người dân cũng có thể đăng ký thường trú, tạm trú trên ứng dụng VNeID sau khi cập nhật phiên bản mới nhất trên App Store hoặc Google Play.

UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cư trú trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến chế tài xử phạt, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/12/2025) quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký nhưng không thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú; hoặc làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú. So với quy định tại Nghị định 144/2021, mức phạt đối với hành vi này đã tăng lên gấp đôi.

Công văn 483/UBND-NC được ban hành nhằm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định về cư trú theo Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm việc quản lý cư trú trên địa bàn Hà Nội được thực hiện thống nhất, minh bạch và đúng quy định.