Mới nhất: Quy định liên quan vi phạm giao thông của tất cả người dân sắp áp dụng từ 1/4

Nghị định số 61/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục, quản lý và sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cũng như quy trình thu thập, khai thác dữ liệu do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4. Nghị định này đưa ra nhiều điểm mới trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh vi phạm giao thông.

Mở rộng cơ quan được tiếp nhận dữ liệu vi phạm giao thông

Theo khoản 1 Điều 18 của Nghị định, nhiều lực lượng và cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm hành chính liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường sắt.

Các đơn vị có thẩm quyền gồm:

Như vậy, từ ngày 1-4, UBND các cấp, bao gồm cả cấp xã, sẽ có quyền tiếp nhận và thu thập dữ liệu phản ánh hành vi vi phạm giao thông đường bộ do người dân hoặc tổ chức cung cấp.

Thời hạn xác minh dữ liệu vi phạm

Điều 21 của Nghị định 61/2026/NĐ-CP quy định rõ thời gian cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin.

Việc sử dụng dữ liệu để phục vụ xác minh phải tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 14 của Nghị định.

Những nội dung cần làm rõ trong quá trình xác minh

Quá trình xác minh dữ liệu nhằm làm sáng tỏ nhiều yếu tố liên quan đến vụ việc vi phạm hành chính. Trong đó bao gồm:

Các biện pháp được sử dụng để xác minh

Người có thẩm quyền có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp để thu thập và kiểm chứng thông tin.

Một số biện pháp chính gồm:

Cách xử lý sau khi có kết quả xác minh

Sau khi tiếp nhận dữ liệu và hoàn tất quá trình xác minh, người có thẩm quyền phải đưa ra kết luận về nội dung vụ việc.

Tùy vào kết quả xác minh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo các hướng sau:

Nếu phát hiện có vi phạm hành chính, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản vi phạm, có thể tạm giữ tang vật hoặc phương tiện và ra quyết định xử phạt, hoặc chuyển hồ sơ cho người có thẩm quyền xử lý.

Nếu không có vi phạm, không đủ căn cứ chứng minh, hoặc thuộc các trường hợp không xử phạt theo Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính, vụ việc sẽ không bị xử phạt.

Theo Nghị định 61/2026/NĐ-CP, bắt đầu từ ngày 1-4, thời hạn xác minh dữ liệu phản ánh vi phạm giao thông đường bộ sẽ không quá 30 ngày kể từ khi cơ quan chức năng thụ lý. Trong trường hợp vụ việc phức tạp, thời gian này có thể gia hạn tối đa lên 60 ngày.

Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin vi phạm giao thông, đồng thời tăng cường sự tham gia của người dân trong việc phát hiện và phản ánh các hành vi vi phạm.