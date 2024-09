Mỗi phút tiếp xúc ánh sáng xanh phá hủy hàng triệu tế bào nhãn cầu

Phụ huynh nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề này, bởi tác động của nó có thể âm thầm tích tụ, dẫn đến sự suy giảm thị lực ở trẻ em theo thời gian. Vậy ánh sáng xanh hoạt động như thế nào và làm sao để bảo vệ đôi mắt của con trẻ?

Ánh sáng xanh là gì?

Ánh sáng xanh (blue light) là một phần quang phổ của ánh sáng có thể nhìn thấy được trong phạm vi màu từ xanh lam đến tím.

Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn từ 380 - 500 nm (nanômét), được chia làm hai nhóm bao gồm ánh sáng xanh tím từ 380 - 450 nm và ánh sáng xanh lam từ 450 - 500 nm.

Ánh sáng xanh sản sinh từ smartphone, laptop, TV và đèn LED có năng lượng cao hơn các loại ánh sáng khác có thể không tốt cho sức khỏe, nhất là đối với mắt trẻ.

Ánh sáng xanh có hại như thế nào đến mắt trẻ em?

Mẹ có biết không? Các nhà nghiên cứu cho rằng, nguy cơ bị tổn thương võng mạc do ánh sáng xanh ở trẻ em cao hơn nhiều so với người lớn. Lí do là vì thuỷ tinh thể của trẻ có khả năng hấp thụ ít ánh sáng bước sóng ngắn, cho phép nhiều ánh sáng xanh đến võng mạc của trẻ hơn người trưởng thành.

Do đó, ánh sáng xanh có thể gây ra các tổn hại thị giác như sau:

Ánh sáng xanh gây thoái hóa điểm vàng võng mạc và tổn thương võng mạc ở trẻ, dẫn đến khô mắt, viêm giác mạc, tăng nguy cơ cận thị.

Ánh sáng xanh gây stress oxy hóa, khiến DHA không còn nguyên vẹn, không thực hiện được các chức năng về phát triển thị giác, mất các thụ thể cảm quang.

Ánh sáng xanh gây tổn thương bề mặt nhãn cầu, tổn thương bề mặt chống lại năng lượng chiếu xạ.

Theo nghiên cứu về thị lực của Viện Mắt Trung ương, mắt trẻ có khả năng bị ánh sáng xanh ảnh hưởng cao hơn người lớn bởi trẻ hấp thụ lượng ánh sáng xanh nhiều hơn từ các thiết bị kỹ thuật số. Trẻ lớn lên trong thời đại công nghệ có tần suất sử dụng thiết bị điện tử vô cùng cao.

Theo Springer Link, 78% trẻ từ 1-5 tuổi tiếp xúc với thiết bị điện tử 3-5 giờ/ngày. Với tần suất như vậy, 90% trẻ em Việt Nam được dự đoán sẽ bị cận thị vào năm 2050.

Làm sao để ngăn ngừa ánh sáng xanh và duy trì sức khoẻ mắt cho con?

Mẹ hãy tham khảo các phương pháp dưới đây nhé:

Chú ý khoảng cách từ mắt đến màn hình cho bé

Phụ huynh hãy chú ý không cho bé để mắt sát gần màn hình điện tử, chú ý khoảng cách 45.72 - 60.96, được chứng nhận là khoảng cách an toàn cho mắt.

Không để mắt tiếp xúc với màn hình liên tục

Phụ huynh nên cho bé ngưng sử dụng các thiết bị điện tử sau khoảng 20 phút. Bên cạnh đó bé cũng nên được khuyến khích hoạt động ngoài trời để xa rời các thiết bị điện tử, đồng thời tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bé.

Phòng ngừa cận thị với bộ đôi dưỡng chất Lutein và Zeaxanthin

Bên cạnh các thói quen tốt, việc nuôi dưỡng mắt từ bên trong cũng vô cùng quan trọng đấy mẹ ạ. Để bảo vệ và nuôi dưỡng mắt tối ưu nhất, mẹ đừng bỏ qua bộ đôi dưỡng chất Lutein và Zeaxanthin - được các chuyên gia công nhận bởi các lợi ích sau:

Có khả năng hấp thụ và ngăn ngừa mắt khỏi ánh sáng xanh và tia UV.

Chống lại các gốc tự do và chống thoái hoá điểm vàng.

Tăng cường thị lực và chống mỏi mắt.

Bộ đôi dinh dưỡng này được tìm thấy các loại rau có màu xanh và vàng, cũng như các loại thực phẩm khác như cá, trứng, sữa… .

Trong đó, thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn KUN DOCTOR EYE MAX là sản phẩm tiên phong với công thức độc quyền chứa bộ đôi Lutein và Zeaxanthin - "tấm khiên" hoàn hảo. Đây là dòng Sữa dinh dưỡng chuyên biệt dành riêng cho mắt, đặc biệt là đối với trẻ em.

Mùa hè đang dần kết thúc nhường chỗ cho một năm học mới bắt đầu, hy vọng bài viết này mang đến cho quý phụ huynh những cảnh báo về tác hại tích lũy của ánh sáng xanh đến thị lực của trẻ.

Thông tin thêm cho bạn:

Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn KUN DOCTOR EYE MAX do Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF sản xuất và phân phối tại Việt Nam.

Ngày 23.08 vừa qua, Trung tâm truyền thông, Bộ Y Tế và Bệnh viện Mắt Trung ương đã tổ chức chương trình "Mắt Khỏe Sáng Ngời Tương Lai", với sự đồng hành của Kun Doctor, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nuôi dưỡng sức khỏe mắt cho trẻ em Việt Nam. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe mắt cho trẻ từ 1 tuổi.

Thực phẩm bổ sung Sữa dinh dưỡng pha sẵn Kun Doctor Eye Max tiên phong tại Việt Nam với bộ công thức độc quyền chứa bộ đôi dưỡng chất vàng Lutein và Zeaxanthin, giúp bảo vệ và duy trì sức khỏe mắt.

Để biết chi tiết, bạn có thể tham khảo thêm tại: KUN Doctor