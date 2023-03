Mọi thủ tục đăng ký xe đều phải làm online từ ngày 1/7?

Dự thảo Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển xe; đăng ký xe tạm thời; cấp đổi, cấp lại; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Kê khai mọi thủ tục đăng ký xe online

Đề xuất về đăng ký xe trong đó có mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai online được nêu tại khoản 3 Điều 3 dự thảo Thông tư.

Chủ xe thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập Cổng Dịch vụ công, kê khai, ký số Giấy khai đăng ký xe và nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe.

Sau khi kê khai thành công, các Cổng dịch vụ công này sẽ gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe nêu tại Điều 4 dự thảo gồm: Cục Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát Giao thông, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an cấp tỉnh; Công an cấp huyện; Công an cấp xã.

Sau đó, chủ xe đưa xe đến cơ quan đăng ký xe quy định; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; ký giấy khai đăng ký xe (trường hợp chủ xe không sử dụng chữ ký số) và nộp các giấy tờ quy định.

So với quy định hiện nay tại Thông tư 58 năm 2020, Bộ Công an đang đề xuất việc phân cấp cấp đăng ký xe một cách cụ thể, rõ ràng hơn rất nhiều cho công an từng cấp.

Ngoài ra, bên cạnh việc đăng ký online trên Cổng Dịch vụ công nêu trên, nếu không thực hiện được online, không có dữ liệu điện tử hoặc lỗi kỹ thuật thì chủ xe kê khai trực tiếp làm thủ tục đăng ký xe.

Như vậy, theo đề xuất mới, chủ xe phải kê khai online việc đăng ký xe. Chỉ khi không thực hiện được hoặc lỗi dữ liệu… thì mới được kê khai trực tiếp.

Người từ đủ 15 tuổi trở lên sẽ được đăng ký xe từ 01/7/2023

Khoản 2 Điều 3 dự thảo nêu rõ:

"Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe; trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý".

Hiện nay, các văn bản liên quan và chính cả Thông tư 58 năm 2020 cũng không quy định về độ tuổi thực hiện đăng ký xe ngoài khoản 4 Điều 6 Thông tư 58 có nêu:

"Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số".

Theo quy định này, chủ xe phải là người được mua, điều chuyển, tặng cho, phân bổ, thừa kế. Do đó, cần phải đáp ứng điều kiện thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến các giao dịch nêu trên.

Như vậy, đề xuất mới đã nêu cụ thể độ tuổi được đăng ký xe so với các quy định trước đây là cũng phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự bởi ô tô, xe máy là động sản cần phải đăng ký nhưng nếu cá nhân từ đủ 15 tuổi - dưới 18 tuổi thì cần phải được cha/mẹ/người giám hộ đồng ý.

