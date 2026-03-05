MoMo nhận giấy khen của Cục A05

Thông qua các giải pháp công nghệ, MoMo triển khai nhiều sáng kiến giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng và tài chính số an toàn.

Trong bối cảnh tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng gia tăng với nhiều phương thức tinh vi, các nền tảng tài chính số và tổ chức trung gian thanh toán cũng trở thành mục tiêu bị lợi dụng cho các hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hay chiếm đoạt tài sản.

Trước thực tế đó, việc tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính số và cơ quan chức năng đóng vai trò quan trọng nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và bảo vệ người dùng trên không gian số.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, trong thời gian qua, M_Service đã chủ động phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên ba phương diện chính:

- Trao đổi và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, xác minh;

- Phối hợp phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng ví điện tử cho các hoạt động vi phạm pháp luật;

- Triển khai các giải pháp công nghệ và kết nối dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm trên môi trường số.

Ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp, Thượng tá Triệu Minh Tùng - Cục phó Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: “Thời gian qua, MoMo đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật lợi dụng dịch vụ ví điện tử, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng hệ thống kỹ thuật để rà soát, ngăn chặn hàng chục nghìn tài khoản ví điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật.”

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, giai đoạn 2022-2025, doanh nghiệp đã tiếp nhận và phối hợp xử lý hàng nghìn yêu cầu từ các cơ quan công an trung ương và địa phương trên toàn quốc.

Song song đó, MoMo cũng là tổ chức trung gian thanh toán đầu tiên phối hợp với Cục A05 triển khai kết nối Hệ thống tiếp nhận, trả lời yêu cầu cung cấp thông tin của Bộ Công an bằng văn bản điện tử, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu cảnh báo về tài khoản thanh toán, ví điện tử liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật.

Trên nền tảng này, công ty tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tự chủ, ứng dụng AI và Big Data trong phát hiện gian lận theo thời gian thực, tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo vệ người dùng trên không gian tài chính số. Các hệ thống được xây dựng và vận hành theo các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn cho hơn 30 triệu người dùng cùng 500.000 tiểu thương và doanh nghiệp trên hệ sinh thái MoMo.

Cũng trong buổi lễ trao giấy khen sáng ngày 5/3/2026, lãnh đạo Cục A05 đã bày tỏ kì vọng MoMo tiếp tục giữ vững vị thế trong ngành trung gian thanh toán, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc bảo vệ người dùng trên môi trường tài chính số và hành động đúng như tinh thần của doanh nghiệp xuyên suốt 15 năm có mặt trên thị trường “làm đúng từ những điều nhỏ bé”.

Thượng tá Triệu Minh Tùng trao giấy khen từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến sáng ngày 5/3/2026.

Ông Nguyễn Bá Diệp - Đồng sáng lập M_Service, cho biết: “Bảo vệ người dùng và tuân thủ pháp luật là nền tảng trong chiến lược phát triển của chúng tôi. Sự ghi nhận từ cơ quan chức năng là động lực để MoMo tiếp tục đầu tư vào công nghệ tự chủ, tăng cường kiểm soát rủi ro và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhằm xây dựng môi trường tài chính số an toàn”.

Việc được trao tặng Giấy khen từ Bộ Công an là sự ghi nhận chính thức đối với những nỗ lực của MoMo trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đồng thời khẳng định định hướng phát triển mà MoMo theo đuổi: đầu tư công nghệ tự chủ, tuân thủ các chuẩn mực bảo mật quốc tế và bảo vệ người dùng ở mức cao nhất.