Món ăn của Thanh Hóa có gì đặc biệt mà hot girl Hàn Hằng tự hào khẳng định “ngon số 1”?

Nhắc đến bún chả, người ta thường nghĩ ngay đến Hà Nội với món ăn truyền thống nổi tiếng, nhưng ít ai biết rằng ở Thanh Hóa cũng có một phiên bản bún chả hấp dẫn không kém. Mới đây, Hàn Hằng - nàng hot girl đến từ Thanh Hóa nổi tiếng trên mạng xã hội, đã gây chú ý khi chia sẻ về món bún chả quê nhà với dòng chữ "Bún chả quê em số 1". Vậy, bún chả Thanh Hóa có gì khác biệt mà khiến cô nàng khen ngợi đến vậy?

Hàn Hằng (tên thật là Hàn Hải Hằng, sinh năm 1999, tại Thanh Hoá) là một cái tên cực kỳ quen thuộc với dân mạng Việt. (Ảnh: Hàn Hằng)

Món bún chả Thnah Hóa được hotgirl Hàn Hằng tự hào khẳng định số 1. (Ảnh: Hàn Hằng)

Bún chả Thanh Hóa không giống với bún chả Hà Nội từ cách chế biến cho đến thói quen ăn uống. Tại đây, bún chả chủ yếu được dùng vào bữa sáng, từ các khu chợ đến các con phố đều thoảng mùi chả nướng thơm lừng, tạo thành một nét đặc trưng gần gũi với người dân. Vào bữa sáng, chỉ cần vài lát bún lá, thêm 2-3 viên chả nướng nóng hổi thả vào bát nước chấm là đã có một món ăn đậm vị, đủ năng lượng cho một ngày dài.

Bún chả Thanh Hóa cũng hấp dẫn không kém gì bún chả Hà Nội. (Ảnh: Địa điểm ăn uống Thanh Hóa)

Điểm độc đáo của bún chả xứ Thanh nằm ở những viên chả nướng to hơn hẳn so với chả viên thông thường. Chả ở đây được làm từ thịt nạc vai băm nhỏ thủ công bằng dao, trộn với hành tím băm nhuyễn, ướp cùng muối, tiêu, và nước mắm theo công thức gia truyền của mỗi gia đình. Viên chả có kích thước lớn, dày khoảng 2-3 lần so với chả viên bình thường, được nướng trên than hoa, quạt tay để thịt chín đều. Mỗi miếng chả khi nướng lên có màu vàng ươm, hơi xém bên ngoài, mềm ẩm bên trong, mang hương vị mặn ngọt đặc trưng khó quên.

Miếng chả viên trong món ăn này tại Thanh Hóa cũng to hơn só với bình thường. (Ảnh: Quỳnh Hoa)

Khác với bún chả Hà Nội thường ăn kèm bún rối, người Thanh Hóa lại ăn bún chả với bún lá. Bún lá có hình dạng tròn, dẹt cỡ chiếc bát con và dày chừng một đốt ngón tay. Loại bún này phức tạp hơn trong cách làm và tạo cảm giác đẹp mắt khi bày biện. Trước khi ăn, bún lá được cắt nhỏ thành từng miếng vừa ăn, dễ chấm hơn và giữ được độ giòn, mát đặc trưng.

Bún ăn kèm ở Thanh Hóa thường là bún lá có hình dạng tròn. (Ảnh: Quỳnh Bi, Ship đồ ăn Thanh Hóa)

Nước chấm bún chả xứ Thanh được pha chế từ nước mắm cốt nhạt hơn, chỉ thêm chút ớt, mì chính và đường để tạo hương vị đậm đà. Thay vì để sẵn dưa góp trong bát nước chấm như ở Hà Nội, người Thanh Hóa để dưa góp bên ngoài, ai muốn ăn sẽ tự cho vào theo sở thích. Cách ăn cũng khá khác biệt: chả viên được dầm nhỏ vào bát nước chấm, rồi lấy từng miếng bún lá nhỏ chấm ăn kèm.

Nước chấm cũng mang nét độc đáo riêng của xứ Thanh. (Ảnh: Quỳnh Hoa)

Bún chả ở Thanh Hóa không chỉ là món ăn, mà còn là thói quen sáng của người dân nơi đây. Dù có nhiều khác biệt so với bún chả Hà Nội, bún chả xứ Thanh vẫn mang đến cho người ăn cảm giác thân quen, bình dị và đậm chất miền Trung. Như lời khen ngợi của Hàn Hằng, bún chả Thanh Hóa không chỉ ngon, mà còn chứa đựng trong đó bao ký ức và tình cảm về quê hương.

Mỗi vùng đất đều mang đến một trải nghiệm bún chả độc đáo. Nếu có dịp đến Thanh Hóa, hãy thử thưởng thức bún chả tại đây, để cảm nhận hương vị và phong cách ẩm thực khác biệt mà món ăn này mang lại.