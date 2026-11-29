Đáng chú ý, một phần phở tại đây từng có giá khoảng 285.000 đồng, bao gồm cả trứng chần, quẩy và đồ uống. Sau gần 3 năm gắn bó với dự án, nữ ca sĩ đã có quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, khép lại vai trò của mình tại thương hiệu ẩm thực này.

Set phở gần 300.000 đồng có gì?

Tháng 10/2023, Chi Pu cùng hai cộng sự chính thức khai trương nhà hàng La Ganh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây là dự án kinh doanh ẩm thực được nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết sau khi tạo được dấu ấn tại thị trường Trung Quốc nhờ chương trình Đạp Gió 2023.

Thời điểm mới ra mắt, La Ganh có mô hình khá đặc biệt: thực đơn gần như chỉ tập trung vào một món duy nhất là phở bò, bên cạnh một số món ăn kèm và đồ uống. Theo thông tin được ghi nhận năm 2025, một combo tại quán có giá 79 tệ, tương đương khoảng 285.000 đồng, bao gồm một bát phở, một trứng chần, một phần quẩy cùng một cốc trà sen hoặc cà phê.

Trước đó, một số nguồn tin khác từng ghi nhận giá phở tại quán dao động từ 59-90 tệ tùy thời điểm và hình thức phục vụ. Trong đó, mức 59 tệ là giá ưu đãi được áp dụng trong giai đoạn đầu, còn 90 tệ là mức giá niêm yết được một số bài viết ghi nhận.

Một phần phở tại La Ganh được phục vụ với thịt bò tái và bò chín, ăn kèm các loại gia vị như giấm tỏi, tương ớt và ớt tươi. Nước dùng, sợi phở và lượng thịt là những yếu tố được nhiều thực khách chú ý khi trải nghiệm.

Các món ăn Việt tại nhà hàng La Ganh. Ảnh: Xiaohongshu

Từ tiệm phở nhỏ đến nhà hàng gần 100 món Việt

Sau khoảng 5 tháng hoạt động, La Ganh mở cơ sở thứ hai tại Taikoo Li Qiantan, Thượng Hải. Đến tháng 8/2024, cửa hàng đầu tiên ở quận Tĩnh An đóng cửa để chuyển sang địa điểm rộng rãi hơn.

Chi Pu xuất hiện tại buổi khai trương của quán phở La Ganh 2.0

Tháng 2/2025, Chi Pu tiếp tục ra mắt La Ganh 2.0 tại Hong Kong Plaza, khu Xintiandi sầm uất. Không còn tập trung riêng vào phở, nhà hàng chuyển sang mô hình kết hợp ẩm thực Việt với phong cách Izakaya Nhật Bản, mở rộng thực đơn lên hơn 50 món như bánh mì nướng bơ, bò kho bánh mì, gỏi đu đủ khô, chân gà ngâm sả tắc, cua rang tiêu sọ, sườn bò sốt và rau củ luộc chấm kho quẹt.

Ảnh: Sưu tầm

Món phở bò phục vụ tại cơ sở đầu tiên của Chi Pu ở Thượng Hải. Ảnh: Hạnh Thư

Đáng chú ý, quán còn có cocktail phở kết hợp nước dùng xương bò với rượu. Tháng 5/2025, La Ganh 2.0 từng đứng đầu danh sách nhà hàng Việt Nam tại Thượng Hải trên nền tảng đánh giá ẩm thực Dianping.

Nhà hàng của Chi Pu đứng vị trí đầu bảng trong số những nhà hàng phục vụ món ăn Việt ở Thượng Hải thời điểm tháng 5/2025

Sau thời gian được chú ý, La Ganh dần im ắng trên mạng xã hội, đặc biệt là fanpage Facebook gần như không cập nhật từ khoảng tháng 9/2025. Đến tối 19/3/2026, Chi Pu chính thức thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại nhà hàng cho Tập đoàn MUSE (The Muse) – đối tác đồng hành cùng thương hiệu từ những ngày đầu.

Tháng 3/2026, Chi Pu chính thức thông báo chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại nhà hàng cho Tập đoàn MUSE

Nữ ca sĩ cho biết lịch trình công việc dày đặc và khoảng cách địa lý giữa Việt Nam – Trung Quốc khiến cô không thể thường xuyên có mặt tại Thượng Hải để trực tiếp tham gia vận hành. Việc chuyển giao được kỳ vọng giúp đối tác chủ động hơn trong định hướng phát triển La Ganh, còn cô có thể tập trung vào các dự án cá nhân.

Như vậy, La Ganh không được thông báo đóng cửa mà chuyển sang giai đoạn vận hành dưới sự tiếp quản của đối tác. Chi Pu cũng bày tỏ mong muốn thực khách tiếp tục ủng hộ thương hiệu trong thời gian tới.