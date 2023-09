Món đồ chơi Trung thu nổi tiếng một thời, giờ ngày càng vắng bóng, đắt đỏ

Hiện tại chỉ còn hai cửa hàng trên phố Hàng Thiếc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) còn bán loại đồ chơi này vào mỗi dịp Trung Thu. Người bán cho biết, do khan hiếm nên giá của chúng không hề rẻ so với những món đồ chơi khác. Một chiếc tàu cỡ nhỏ có giá 100.000 đồng/chiếc, cỡ lớn là 300.000 đồng, cỡ trung là 500.000 đồng và loại tàu to nhất với nhiều chi tiết tinh xảo sẽ có giá 1.000.000 đồng.