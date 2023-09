Món ngon Michelin Guide Selected 2023 dành tặng riêng chủ thẻ VIB

Nâng tầm hương vị Việt

Michelin Guide là cẩm nang ẩm thực uy tín được hàng triệu du khách trên thế giới tham khảo cho những chuyến đi của mình. Từng góp phần định vị ẩm thực Thái Lan với Jay Fai (quán ăn nhỏ nằm ở Bangkok) và Singapore với Hawker Chan (một quán cơm gà ở khu Chinatown) hay Hawker Chan (một nhà hàng bình dân chuyên bán mì thịt lợn) trên bản đồ du lịch, Michelin Guide tiếp tục có mặt tại Việt Nam từ tháng 6 năm nay, hứa hẹn sẽ lan tỏa hương vị Việt ra toàn cầu.

Để nằm trong danh sách bình chọn Michelin Guide, các thương hiệu ẩm thực cần chinh phục thực khách về chất lượng món ăn, sự hài hòa hương vị, tài nghệ nấu nướng và cá tính của đầu bếp thể hiện qua thành phẩm, cuối cùng là sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.

Đây là điều mà các nhà hàng, quán ăn Việt Nam đã làm được khi góp mặt vào danh mục ẩm thực đáng trải nghiệm Michelin Guide mới công bố trong thời gian vừa qua.

Trải nghiệm không gian ẩm thực đặc sắc cùng thẻ VIB

Khi trải nghiệm các nhà hàng, quán ăn được bình chọn Michelin Guide Selected 2023, các tín đồ ẩm thực sở hữu thẻ tín dụng VIB sẽ được tặng một món ngon tự chọn nằm trong menu. Quà tặng đặc biệt này được áp dụng từ tháng 9/2023 tại các thương hiệu ẩm thực là đối tác của VIB, dành riêng cho hội viên chương trình “ Mở khóa đặc quyền 3.0 ”.

Tại Hà Nội - vùng đất nổi tiếng với di sản ẩm thực phong phú, đặc sắc, chủ thẻ VIB sẽ được tặng món đặc biệt khi dùng bữa tại nhà hàng Hemispheres chuyên về bò bít-tết và hải sản với nguyên liệu nhập khẩu cao cấp cùng thực đơn độc đáo; các món ăn thuần tự nhiên tốt cho sức khoẻ được nhà hàng SENTÉ - The Flavour of Lotus chế biến sáng tạo từ tất cả các thành phần từ cây sen; hay menu ẩm thực sáng tạo, giữ trọn vị tươi ngon của nguyên liệu đến từ các vùng miền tại Tanh Tách.

Hội viên “Mở khóa đặc quyền 3.0” được tặng một món chính tại các nhà hàng Michelin Guide Selected 2023

Tại TP.HCM, khách hàng VIB luôn được chào đón và dành nhiều ưu đãi tại các điểm đến thuộc danh sách bình chọn Michelin Guide Selected 2023. Câu chuyện nghệ thuật ẩm thực Việt đương đại đầy sống động, cảm xúc tại CoCo Dining Saigon, Nén Light; không gian tinh tế, độc đáo lấy cảm hứng từ cây tre tại Tre Dining hay đậm sắc Indochine tại Madame Lam sẽ mang đến cảm xúc trọn vẹn mọi giác quan cho các thành viên “Mở khóa đặc quyền 3.0” VIB khi đến dùng bữa.

Nếu muốn thưởng thức các món ngon Châu Á, không thể không nhắc đến Bờm Kitchen & Wine Bar và Sei Dining. Riêng món Hoa thì Lai Cantonese sẽ là sự lựa chọn lý tưởng với các món Quảng Đông chính hiệu. Với tín đồ món Âu thì Stoker và Prime Steak Boutique & Chill là điểm đến nên lưu lại trong sổ tay của mình.

Chỉ cần liên hệ tổng đài 18008195 đặt dịch vụ trước 24h trước bữa ăn, chủ thẻ VIB và gia đình, bạn bè đã có thể tận hưởng những bữa ăn cao cấp, đáp ứng về cả hương và vị.

Đặc quyền khác biệt nâng tầm phong cách chi tiêu

Với chương trình “ Mở khóa đặc quyền 3.0 ”, chủ thẻ đang sở hữu các dòng thẻ tín dụng từ Platinum trở lên với hạn mức từ 100 triệu chỉ cần chi tiêu bình quân 20 triệu/tháng là đã có thể tận hưởng ngay các đặc quyền đẳng cấp. Mỗi chủ thẻ VIB đều được chăm sóc đặc biệt để từng trải nghiệm chi tiêu đều là chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người dùng.

Theo đó, VIB mang đến dịch vụ ưu tiên tại sân bay, ưu đãi đến 30% dịch vụ ẩm thực cao cấp và đặc quyền sử dụng hoàn toàn miễn phí 11 dịch vụ tài chính cần thiết cho hội viên “Mở khóa đặc quyền 3.0”.

Vũ trụ thẻ VIB và những ưu đãi dành cho mọi lĩnh vực chi tiêu

Riêng dịch vụ ưu tiên tại sân bay, chủ thẻ VIB Travel Élite và Premier Boundless được tặng dịch vụ sử dụng phòng chờ thương gia nội địa và quốc tế. Ngoài ra, thay vì phải bay 30-50 chuyến hoặc 30.000 - 50.000 dặm trong 12 tháng liền, toàn bộ chủ thẻ VIB chi tiêu cao ở nước ngoài thì sẽ được nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng hạng Vàng hoặc Bạch kim của Vietnam Airlines.

Bên cạnh việc trải nghiệm các điểm đến ẩm thực Michelin Guide Selected 2023, chủ thẻ VIB thường xuyên được hưởng đặc quyền về trải nghiệm với ưu đãi giảm đến 25% tại các nhà hàng trong các khách sạn sang trọng như Renaissance Riverside Saigon (nhà hàng Kabin, Viet Kitchen), Park Hyatt Saigon (nhà hàng Square One, Opera), InterContinental Saigon (nhà hàng Basilico, Yu Chu, Market 39), Equatorial Saigon (nhà hàng Chit Chat at the Café), và các nhà hàng đẳng cấp khác như Shang Palace, El Gaucho Steakhouse…

Dẫn đầu xu thế thẻ trong nhiều năm liền, VIB vượt trội khi liên tục ra mắt các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, mang đến lối sống phong cách và tiện lợi cho người dùng.