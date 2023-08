'Mong chờ doanh nghiệp Việt Nam đến Thái mở quán cà phê'

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 2,7 tỷ USD. Theo World’s Top Exports, trong năm 2022, xuất khẩu cà phê mang lại cho Việt Nam 3,23 tỷ USD, chiếm 7% giá trị toàn cầu và đứng thứ 5 trên thế giới.

Ông Puripan Bunnag, Phó Chủ tịch cao cấp của Cục Hội nghị và Triển lãm Thái Lan (TCEB), đã có cuộc trò chuyện với Nhadautu.vn về triển vọng của cà phê Việt tại thị trường Thái Lan. Bên cạnh đó, ông Bunnag cũng chia sẻ câu chuyện liên quan đến khẩu vị đầu tư cũng như tiềm năng của ngành tổ chức sự kiện của hai nước.

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng ngành tổ chức sự kiện, hội thảo Việt Nam?

Ông Puripan Bunnag: Việt Nam có tiềm năng lớn trong ngành tổ chức sự kiện , hội thảo vì có nhiều công ty, nhà máy ở nhiều lĩnh vực. Do đó, việc tổ chức sự kiện, triển lãm sẽ giúp khách hàng trong nước cũng như thế giới biết đến các thương hiệu Việt và tạo sự kết nối trong kinh doanh.

Bên cạnh đó, Việt Nam có số dân 100 triệu người và đây là con số này rất thu hút các nhà đầu tư nước ngoài sang Việt Nam.

Ông Puripan Bunnag, Phó Chủ tịch cao cấp của TCEB. Ảnh: Gia Huy.

Lần hội thảo này, Thái Lan muốn giới thiệu đến các doanh nghiệp Việt Nam, mời nhà đầu tư Việt Nam sang Thái Lan tổ chức sự kiện, đầu tư ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn thu hút những người quan tâm tham dự triển lãm ở Thái Lan.

Khi các doanh nghiệp, khách tham quan tới các triển lãm, sự kiện tại Thái Lan, ngành du lịch MICE (du lịch kết hợp triển lãm, hội nghị, hội thảo) sẽ được hưởng lợi. Vậy lượng khu khách Việt Nam theo hình thức MICE đến Thái Lan ra sao?

Ông Puripan Bunnag: Từ đầu năm đến nay có khoảng 35.000 khách từ Việt Nam sang Thái Lan theo hình thức MICE. Chúng tôi ước tính, lượng khách MICE từ Việt Nam sang Thái Lan chiếm khoảng 10% lượng khách MICE đến từ châu Á.

Cả năm 2023, Thái Lan kỳ vọng sẽ nâng tổng số khách MICE từ Việt Nam lên 50.000 người.

Chính phủ Thái Lan hỗ trợ ngành Mice như thế nào?

Ông Puripan Bunnag: Chính phủ Thái Lan đang có slogan "Mice to meet you" để thu hút khách du lịch. Theo thông tin chúng tôi nhận được, người theo diện du lịch Mice sẽ tiêu tiền gấp 3 lần so với du khách bình thường.

Sau khi tham dự tổ chức sự kiện, những du khách sang Thái Lan tham gia sự kiện sẽ sang các tỉnh khác để du lịch. Ở Thái Lan, 10 tỉnh thành được gọi là MICE city như Bankok, Phuket, Chiangmai và các tỉnh thành khác.

Tại các tỉnh thành này, các ban ngành, các tổ chức cùng chính quyền có sự liên kết. Chẳng hạn, chủ tịch tỉnh có vai trò định hướng, hỗ trợ hoạt động MICE. Tại các tỉnh đó, các ngành nghề đa dạng, dịch vụ du lịch tốt để du khách có thể vừa kết hợp công việc và du lịch.

Thưa ông, số người Việt Nam tham dự hội thảo, sự kiện ở Thái Lan ra sao? Và ở chiều ngược lai, số người Thái Lan sang dự hội thảo, sự kiện ở Việt Nam là bao nhiêu?

Ông Puripan Bunnag: Tính đến hết tháng 6, số người Thái Lan sang Việt Nam là 230.000 người, còn người Việt Nam sang Thái Lan là 91.000 người.Trong 230.000 người thì 20% là nhà kinh doanh và đầu tư vì giữa hai quốc gia có sự kết nối giao thương mạnh mẽ.

Xin ông cho biết khẩu vị của nhà đầu tư Thái Lan vào Việt Nam?

Ông Puripan Bunnag: Nhà đầu tư Thái Lan quan tâm đến nhiều ngành tại Việt Nam như: Ngân hàng, tài chính, logistics, F&B, nông nghiệp.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam muốn sang Thái Lan đầu tư thì nên chọn làm mảng nào?

Ông Puripan Bunnag: Các doanh nghiệp cà phê Việt Nam đặc biệt được chào đón tại Thái Lan. Thái Lan rất mong muốn doanh nghiệp Việt sang Thái mở quán cà phê vì ngành cà phê ở đất nước chúng tôi rất tiềm năng và thị trường còn rất rộng lớn.

Trong khi đó, cà phê Việt ngon và nguồn cà phê dồi dào. Các doanh nghiệp cà phê Việt nên quảng bá về ngành này nhiều hơn ở Thái Lan.

Theo đánh giá của ông, doanh nghiệp Việt Nam nào đã thành công ở Thái Lan?

Ông Puripan Bunnag: Tôi thấy Vietjet Air, Vietnam Airlines đang làm tốt. Riêng mảng cà phê, tôi thấy có G7 của Trung Nguyên. Tuy nhiên, thương hiệu này vẫn chưa có cửa hàng. Thái Lan mong muốn các doanh nghiệp Việt sang Thái mở cửa hàng bán cà phê.

Giá 1 ly cà phê ở Thái Lan bao nhiêu, thưa ông?

Ông Puripan Bunnag: Tùy từng khu vực nhưng ly cà phê tại quán có máy lạnh, wifi khoảng 70 bath Thái (khoảng 2 USD).