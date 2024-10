Một ban nhạc huyền thoại giải nghệ sau gần 40 năm cống hiến

Mới đây, thông tin về ban nhạc rock huyền thoại Anh quốc - Coldplay giải nghệ, ngay lập tức khuấy động truyền thông thế giới. Trong buổi phỏng vấn với Apple Music 1, trưởng nhóm Chris Martin đã xác nhận rằng album thứ 12 sẽ là lần quảng bá cuối cùng của Coldplay với tư cách là một ban nhạc, đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày rong ruổi khắp các BXH trong và ngoài nước.

Ban nhạc huyền thoại Anh quốc, Coldplay, đã ấn định ngày tan rã.

Xuyên suốt 37 năm làm nghề, Coldplay đã ra mắt 9 album phòng thu. Theo dự kiến, sản phẩm thứ 10 Moon Music sẽ “nhá hàng” vào ngày 4/10/2025. Chris Martin khẳng định, người hâm mộ sẽ không phải thất vọng bởi 2 album cuối cùng được ấp ủ và triển khai một cách kỹ lưỡng và chất lượng nhất. Qua đây, anh chàng cũng bật mí, việc kết thúc hành trình với Coldplay sẽ mở ra cho anh nhiều cơ hội khác trong sự nghiệp, giúp bản thân tìm kiếm một không gian âm nhạc của riêng mình.

“Chúng tôi sẽ gói gọn hành trình của Coldplay trong 12 album trước khi tan rã. Đặt ra thời hạn như vậy nghĩa là chúng tôi cực kỳ tự tin với những sản phẩm sắp tới. Chúng tôi đã cải thiện và vun đắp rất nhiều để hoàn thiện món quà dành cho fan,” anh chia sẻ.

“Harry Potter chỉ có đúng 7 phần; 12,5 là số album trong sự nghiệp của The Beatles và Bob Harley. Và họ đều là những người hùng của chúng ta. Để tạo ra một album cần đòi hỏi sự nỗ lực và thời gian của rất nhiều người. Chính vì thế, tôi muốn tri ân tới những cá nhân tài năng đó và họ cần nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống của mình” anh nói thêm.

Giọng ca chính của Coldplay, Chris Martin cho rằng sự kết thúc của Coldplay sẽ mở ra một chương mới cho sự nghiệp của anh.

Tháng Giêng 2025 tới đây, Coldplay sẽ chủ trì buổi concert tại Mumbai, Ấn Độ. Tuy nhiên, số vé đã “sold out” mọi mặt trận chỉ sau vài phút mở bán, một phần lý do tới từ vấn nạn scam vé. Điều này đã kích thích thị trường chợ đen hoạt động vô cùng nhộn nhịp, “hét” giá với số tiền “cắt cổ”.

Làn sóng phẫn nộ lên tới đỉnh điểm khi Ashish Hemrajani, CEO của BookMyShow, trang web chuyên cung cấp dịch vụ đặt vé concert, đã bị chính quyền Ấn Độ “sờ gáy” qua những hoạt động đáng ngờ xoay quanh vấn đề này. Nhiều nghi vấn được đưa ra rằng BookMyShow đã thông đồng với bên thứ 3, tuồn vé cho các chợ đen. Có nguồn tin cho rằng 3 đêm hòa nhạc tại Mumbai sẽ bị hoãn vô thời hạn giữa những ồn ào kể trên.

Tháng trước, Coldplay đã hoàn thành chặng thứ 3 ở châu Âu nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Music Of The Sphere, hiện thu về 1.056 tỷ đô. Với doanh thu vô cùng ấn tượng, Coldplay hiện là ban nhạc rock và nghệ sĩ có chuyến lưu diễn lớn nhất và bán chạy nhất mọi thời đại. Tháng 10 sắp tới, huyền thoại xứ sương mù sẽ oanh tạc 11 đêm diễn tại Úc và New Zealand và dự kiến sẽ tiếp tục nối tiếp chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Music Of The Sphere hiện là tour diễn có doanh thu cao nhất mọi thời đại và dự kiến sẽ tăng thêm.

Tour diễn cũng đã có những đóng góp tích cực tới môi trường bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời và hạn chế đồ nhựa dùng 1 lần. 2 năm đầu tiên của tour diễn lịch sử đã giảm tới 59% lượng khí thải CO2 so với tour diễn A Head Full of Dreams trước đó (2016-2017), vượt xa cam kết năm 2021 của họ về việc giảm 50% lượng khí thải.

Coldplay được thành lập và chính thức ra mắt làng nhạc vào năm 1997 bao gồm giọng ca chính, guitar và piano, Chris Martin; guitar chính Jonny Buckland; guitar bass Guy Berryman; tay trống Will Champion. Coldplay, không còn nghi ngờ gì khác, là ban nhạc thành công nhất thế kỷ 21 với hơn 100 triệu album được bán ra, nắm trong tay hơn 300 giải thưởng lớn nhỏ và 11 bài hát tỷ stream trên nền tảng Spotify.