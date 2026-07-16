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Một buổi chiều có 3 người đàn ông tử vong trong 2 xe ô tô ở Phú Thọ: Hiện trường vụ việc

| | Xã hội

Danh tính 2/3 nạn nhân đã được xác định.

Thông tin phát hiện 3 người đàn ông tử vong trong 2 xe ô tô tại 2 địa điểm khác nhau xảy ra chiều ngày 15/7 tại Phú Thọ đã nhận được sự chú ý của dư luận.

Báo VTC News đưa tin, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 15/7, ông Trần Văn Luyện (Trưởng thôn Khuân, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) nhận được tin báo của người dân về việc một xe ô tô dừng đỗ bên phải đường trên quốc lộ 32 (hướng từ xã Thanh Sơn đi xã Thọ Văn) từ lúc 12 giờ nhưng không di chuyển.

Hiện trường nơi phát hiện 2 người đàn ông tử vong trong xe ở Phú Thọ.

2 nạn nhân là nam giới, quê ở Sơn La.

Khi ông Luyện mở cửa xe để kiểm tra thì phát hiện 2 người đàn ông đã tử vong trong xe, 1 người ngồi ở ghế lái, người còn lại ngồi ghế phụ phía trước.

Qua xác minh ban đầu, danh tính 2 nạn nhân đã được xác định là Đ.V.Đ. (SN 1996, ngồi ở ghế lái) còn người ngồi ở ghế phụ là Đ.V.C. (SN 2001). Cả 2 cùng trú tại bản Chăn, xã Tường Hạ, tỉnh Sơn La.

Cũng trong chiều 15/7, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong ô tô ở đường tránh Vĩnh Yên. (Ảnh: Công an nhân dân)

Báo Công an nhân dân thông tin thêm, cũng trong chiều ngày 15/7, người dân phát hiện thêm một người tử vong trong xe ô tô mang BKS 19A - 033.XX đỗ bên đường tại tuyến đường tránh Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ).

Sau khi nhận tin báo, các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Theo Lam Giang

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