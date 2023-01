Một cậu bé 10 tuổi từng được cứu sống sau 104 giờ trong giếng khoan: Hãy cứ hy vọng vào những gì tốt đẹp nhất

Tháng 6 năm 2022, gia đình cậu bé Rahul Sahu (làng Pihrid, huyện Janjgir-Champa, bang Chhattisgarh, Ấn Độ) đã trải qua cú sốc lớn khi cậu con trai Sahu bị mắc kẹt 5 ngày dưới lòng giếng khoan sâu hơn 24m.

Rahul Sahu ở thời điểm được đưa lên khỏi giếng.Ảnh: NYPost.

Sahu bị khiếm thính, không nói được, em có tình cảnh vô cùng đáng thương.

Trước đó, khi đang chơi ở sân nhà, em đã bị rơi xuống giếng. Mẹ của em kể lại: "Sau khi cả nhà ngủ trưa, Sahu chơi ở sân một mình còn tôi ngồi may quần áo. Sau một lúc, tôi không nhìn thấy con trai đâu và nghe thấy tiếng khóc của con dưới giếng".

Đây là cái giếng được gia đình đào để lấy nước. Tuy nhiên cha mẹ của Sahu không dùng giếng này do giếng quá ít nước. Không ngờ rằng, tai ương lại ập đến gia đình em.

Hành trình giải cứu gian nan

Giới chức Ấn Độ đã huy động hơn 500 người bao gồm quân đội, lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia và lực lượng cứu hộ bang để giải cứu cậu bé. Cuộc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu, địa hình hiểm trở nhiều đá, có nhiều loài rắn độc và bọ cạp tại hiện trường.

Theo lời người trong cuộc, đội cứu hộ đã nhanh chóng đưa loại camera đặc biệt để quan sát tình hình của Sahu và đưa ra phương án giải cứu chính xác. Để bảo đảm các chức năng sống, đơn vị cứu hộ đã truyền ống oxy xuống giếng và tiếp tế chuối cho em.

Để tránh cho Sohu bị thương, họ đã sử dụng máy xúc và robot để khoan lỗ sâu 21m, song song với chiếc giếng mà em đang mắc kẹt. Sau đó, đào một đường hầm dài gần 5m để tiếp cận vị trí của Sahu.

Khi đào đến độ sâu 18m, lực lượng cứu hộ phải tạm ngừng để chờ thêm phương tiện khác do có quá nhiều đá cứng. Một đội cứu hộ với máy móc hạng nặng chuyên xử lý các sự cố ở mỏ than đã được cử đến tiếp viện. Nhờ loại máy móc này mà họ đã đào được qua lớp đá cứng nhằm tiếp cận vị trí của Sahu.

Sự kì diệu

Sau 104 giờ giải cứu, em đã rời khỏi giếng khoan an toàn và được đưa lên mặt đất rạng sáng ngày 14 tháng 6 trong tình trạng ổn định. Mọi người đều vỗ tay mừng rỡ.

Trải qua 5 ngày mắc kẹt, Sahu vẫn tỉnh táo nhưng em bị suy nhược đáng kể do đói và thiếu dưỡng khí. Bhupesh Baghel, quan chức bang Chhattisgarh cho biết Sahu đã có “bạn đồng hành” là một con rắn và một con ếch trong suốt thời gian bị kẹt.

Cha mẹ Sahu không giấu được niềm hạnh phúc. Cha em cho rằng dù em khiếm khuyết nhưng lại có một ý chí sống mãnh liệt, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người khác. “Đó là hành trình từ cõi chết trở về, nhưng tôi chưa bao giờ mất hy vọng”, mẹ của em cũng nói.

Hãy cứ hy vọng phép màu sẽ lặp lại

Hiện trường giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp. Ảnh: VNN

Trường hợp của cậu bé người Ấn Độ một lần nữa thắp lên hy vọng cho cuộc giải cứu bé trai 10 tuổi bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35m tại Đồng Tháp. Hiện tại, ống lồng thép đã được hạ xuống để chuẩn bị nhổ cọc cứu bé trai gặp nạn.

Đến thời điểm, Thái Lý Hạo Nam đã mắc kẹt được hơn 70 tiếng, còn kém khá xa so với thời gian mà bé trai người Ấn Độ mắc kẹt. Chính vì lý do đó, những người đang theo dõi tình hình của bé Nam hoàn toàn có thể hy vọng phép màu sẽ được tái hiện ở Đồng Tháp và cậu bé sẽ được đưa ra ngoài an toàn.

Tổng hợp