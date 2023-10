Một chi nhánh Công ty sản xuất VLXD của DIC phải dừng sản xuất dòng ngói do trùng với đối thủ

CTCP Sản xuất VLXD DIC - Chi nhánh Long An vừa có biên bản cam kết về việc ngừng sản xuất một loại ngói nhãn hiệu BM, do “trùng” với sản phẩm của đối thủ. Cụ thể, căn cứ tài liệu và chứng cứ mà bên công ty luật - đại diện cho CTCP Vật liệu xây dựng Secoin, cùng kết quả làm việc với cơ quan có thẩm quyền, phía DIC cho biết đồng ý rằng "việc sản xuất, mua bán sản phẩm ngói của Công ty không khác biệt so với ngói đã được bảo hộ theo BĐQ số 20961 (chủ sở hữu là Công ty Secoin)".

Do đó, CTCP Sản xuất VLXD DIC - Chi nhánh Long An cam kết sẽ chấm dứt ngay việc sản xuất, mua bán loại ngói này. Lượng tồn kho hiện tại Công ty sẽ bán hết trong vòng 90 ngày sau khi biên bản này có hiệu lực.

CTCP Sản xuất VLXD DIC - Chi nhánh Long An được thành lập vào tháng 9/2018, là thành viên trong hệ sinh thái DIC Corp. Công ty có trụ sở tại huyện Bến Lức, Long An. Công ty chuyên sản xuất bê tông, các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Hai thương hiệu Ngói màu của công ty là BM và thương hiệu DIC (Công nghệ Nhật Bản)

Secoin là đơn vị chuyên sản xuất gạch ngói, VLXD với hệ thống gồm 9 nhà máy. Công ty được biết đến là nhà cung cấp cho các đối tác lớn như VinGroup, Novaland, Nam Long… Mới đây, Secoin vừa tiếp tục ký kết chiến lược với Nam Long (NLG), tiếp nối hợp tác gần đó với Novaland.

Công ty cũng là đơn vị cung ứng vật liệu cho các chủ đầu tư có DIC Corp, cùng Sun Group, BIM Group, Khang Điền, Phát Đạt, Nam Cường, Đạt Phương, Nam Long…. Doanh số từ các tập đoàn lớn trong năm 2022 dự kiến chiếm khoảng 50% doanh thu của Secoin trên toàn hệ thống.

Năm qua, Công ty đã tiến hành xây dựng và mở rộng 2 nhà máy mới tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, khi các nhà máy này được đưa vào hoạt động, sản lượng cung ứng của chúng tôi sẽ tăng 250% so với trước đây để đáp ứng cho các đối tác.

Hiện, sản phẩm Secoin còn xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia trên 6 châu lục. Mục tiêu trong năm 2022, doanh số thị trường xuất khẩu chiếm khoảng 35% và thị trường trong nước chiếm khoảng 65%.

Trong chia sẻ gần nhất về thị trường VLXD, đại diện Secoin cho biết VLXD được đánh giá là một thị trường cạnh tranh gay gắt trong xu hướng tăng trưởng mạnh để phục vụ nhu cầu cung ứng cho hàng loạt các dự án bị tạm ngưng trong giai đoạn dịch bệnh. Riêng mảng gạch ốp lát và ngói là một phần không thể thiếu ở bất kỳ công trình nào, với nhu cầu hiện nay khách hàng không chỉ yêu cầu về mức giá tốt, sản phẩm chất lượng, mà còn yêu cầu khắt khe về thẩm mỹ, nét đặc thù riêng. Ngoài ra, khi việc biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, dịch bệnh ngày càng được quan tâm, thì những sản phẩm xanh, không nung, an toàn cho người sử dụng và bảo vệ môi trường, có khả năng tái sinh cũng được quan tâm hàng đầu.

Dự báo cho năm 2023, khi các dự án về hạ tầng giao thông, đường cao tốc, sân bay, cảng biển trong giai đoạn hoàn tất, tốc độ tăng trưởng của ngành theo Secoin dự tăng trưởng với tốc độ mạnh mẽ hơn.