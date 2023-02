Một chủ đầu tư ở TP.HCM thông báo dừng thanh toán lãi suất cho người mua nhà vì thị trường khó khăn

Công ty TNHH Kim Đại Dương có trụ sở tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Theo thông báo ngày 20/2 từ Công ty Kim Đại Dương, do tình hình khó khăn chung của bất động sản hiện nay đang kéo dài, nguồn vốn giải ngân vào thị trường đang hạn hẹp, chủ đầu tư “cáo lỗi về việc chưa thể thanh toán phần lãi suất mà khách hàng đã đóng ở đợt 7”. Theo đó, chủ đầu tư cấn trừ phần lãi suất này ở thanh toán cuối cùng (đợt 8). Thời gian tính lãi suất được tính kể từ ngày khách hàng thanh toán đến khi chủ đầu tư hoàn thành nghiệm thu hoàn tất phòng cháy chữa cháy.

Cũng trong thông báo, chủ đầu tư nêu rõ về tiến độ thi công dự án. Cụ thể, dự án gần như đã hoàn tất 90% tổng thể khối lượng công trình, tiến độ mời cơ quan chức năng nghiệm thu PCCC dự kiến lần đầu trong tháng 3/2023. “Chủ đầu tư đã bổ sung thêm đội thi công bên trong căn hộ để hoàn tất tầng 22-24 từ ngày 20/2/2023. Nước thuỷ cục cho dự án sẽ bắt đầu thi công bởi Công ty môi trường cấp nước Thuận An từ ngày 22/02/2023 và dự kiến hoàn tất sau 7 ngày, riêng phần trạm điện như máy chưa thể đáp ứng do tài chính thanh khoản chưa đủ”. Phía chủ đầu tư nêu rõ: “Kính mong quý khách hàng cùng hỗ trợ chủ đầu tư và nhà đầu để hoàn tất tổng thể công trình để đưa vào vận hành và chào đón cư dân về sinh sống an cư tại dự án Eden Thuận An”.

Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden – Thuận An có tên thương mại là dự án Vista Riverside tọa lạc tại đường 3/2, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nam Minh làm đơn vị phát triển. Dự án có tổng diện tích gần 4.000 m2, gồm 2 block với 528 căn hộ.

Từ thời điểm năm 2018, nhiều khách hàng mua nhà Dự án Khu nhà ở cao tầng Eden – Thuận An bắt đầu đóng tiền đặt cọc.

Theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán đã ký kết với Công ty TNHH Kim Đại Dương, thời gian bàn giao căn hộ là Quý II/2021. Tuy nhiên, do Công trình bị tạm dừng trong thời gian dịch Covid nên thời gian bàn giao nhà đã được gia hạn đến Quý IV/2021.

Trước đó, vào ngày 3/7/2022, Công ty CP Tập đoàn Nam Minh đã tổ chức hội nghị khách hàng dự án để công bố thông tin hiện trạng dự án. Tại buổi làm việc, nhiều khách hàng cho biết, sau 5 năm đóng tiền, có khách hàng đã đóng 70-90% căn hộ vẫn chưa được nhận nhà vào ở.

Theo một khách hàng mua dự án này cho biết, nhiều người mua nhà đã phải thanh toán qua nhà thầu để tiếp tục thi công công trình do chủ đầu tư gặp khó về tài chính. Hiện tại, dự án còn chưa hoàn thiện phần ngoại khu.