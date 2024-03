Một cổ phiếu bất động sản "hot" trên HoSE được giao dịch margin trở lại giữa lúc thị giá tăng bốc 52% trong 1 tuần

Ngày 25/3/2024. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) ra thông báo đưa cổ phiếu HPX của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Như vậy cổ phiếu HPX sẽ chính thức được giao dịch margin trở lại.

Cổ đông HPX đagn liên tiếp đón tin vui. Trước đó trong phiên 20/3, hơn 304 triệu cổ phiếu chính thức được giao dịch trở lại sau nửa năm vào diện hạn chế nhờ doanh nghiệp đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Lập tức 4 phiên liên tiếp sau khi được "cởi trói", thị giá HPX tăng hết phiên độ (riêng phiên đầu tiên 20/3 tăng kịch trần 20%). Đóng cửa phiên 26/3, thị giá HPX tiếp đà bứt phá lên ngưỡng 8.300 đồng/cp, tương ứng mức tăng 52% chỉ sau 1 tuần.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của HPX đạt 1.699,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, cao nhất trong 4 năm qua. Lợi nhuận gộp đạt 288 tỷ đồng, giảm 41%.

Lên kết hoạch cho năm 2024, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 65% và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện trong năm 2023. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Về định hướng kinh doanh đối với hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A), Hải Phát sẽ tập trung hoàn thành giải quyết các dự án hiện hữu đang gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý để sớm triển khai thực hiện; tiếp tục tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng một số dự án không nằm trong kế hoạch và mục tiêu của Công ty; nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới với quỹ đất sạch, chi phí vốn hợp lý tại các tỉnh thành để có thể đưa vào kinh doanh vào cuối năm 2024 và các năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các dự án trong năm 2024; cân đối nguồn để nộp thuế, trả nợ gốc và lãi các gói trái phiếu, tín dụng đến hạn. Trong đó bao gồm việc đàm phán với các trái chủ để gia hạn các gói trái phiếu, tín dụng; cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con, Công ty liên kết và công bố thông tin Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Sau khi cổ phiếu HPX được giao dịch margin trở lại, tính tới ngày 25/3, danh sách cổ phiếu không được giao dịch margin trên HoSE còn 91 mã gồm nhiều lý do gồm thời gian niêm yết dưới 6 tháng, chứng khoán thuộc diện cảnh báo/kiểm soát/hạn chế/đình chỉ giao dịch, lợi nhuận trên BCTC kiểm toán bán niên 2023 là số âm. Một số khác bị cắt margin do BCTC có ý kiến không phải là chấp nhận toàn phần của kiểm toán hay tổ chức niêm yết vi phạm phát luật về thuế,... hoặc do niêm yết dưới 6 tháng.

Có thể kể tới nhiều cổ phiếu "hot" như HAG, HNG, HVN, HBC, NVL, POM, OGC, DLG… Trên thực tế, đa phần các cổ phiếu trên đều đã có thời gian dài nằm trong danh sách này. Một số thậm chí còn đang đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết.