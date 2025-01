Một cổ phiếu "họ" Tân Cảng nhuộm "sắc tím" lên đỉnh lịch sử sau khi công bố lợi nhuận quý 4 tăng bằng lần

Đi cùng đà khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam, cổ phiếu TOS của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng cũng diễn biến tích cực khi nhuộm “sắc tím” 2 phiên liên tiếp, qua đó lên mốc đỉnh lịch sử 102.100 đồng/cp. Vốn hóa thị trường tăng lên 3.165 tỷ đồng.

Nếu tính từ hồi đầu năm 2024, cổ phiếu TOS chứng kiến mức tăng giá lên tới 188%.

Đà tăng mạnh gần đây của cổ phiếu TOS đến sau thông tin kết quả kinh doanh quý 4 tăng trưởng cao vừa được công bố.

Cụ thể, Dịch vụ biển Tân Cảng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.910 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, TOS lãi gộp hơn 354 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính của TOS giảm hơn 29% xuống gần 5,2 tỷ đồng; phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng 4,7 lần lên hơn 14,5 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, TOS báo lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt gần 253 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2024, TOS ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.976 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 489 tỷ, gấp 2,4 lần.

Công ty cho biết, trong quý 4, lợi nhuận sau thuế tăng cao do công ty mẹ triển khai được hầu hết của các phương tiện/ thiết bị cung cấp dịch vụ ngoài khơi trong nước và trong khu vực, đồng thời công ty tăng được đơn giá cho thuê so với cùng kỳ. Các công ty con duy trì được lợi nhuận tốt so với cùng kỳ.

Tại thời điểm kết thúc quý 4/2024, tổng tài sản của TOS tăng 56% so với hồi đầu năm lên mức 5.523 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 1.000 tỷ đồng, khoản phải thu lớn nhất là khoản phải thu của Quân chủng Hải Quân gần 685 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng là đơn vị trực thuộc, do Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sở hữu 36% cổ phần. Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng an ninh, trực thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.

Công ty được thành lập từ năm 2012 với thế mạnh khai thác các cảng biển Container lớn trên toàn quốc với thị phần trên 50% cà nước. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu là Dịch vụ hàng hải; Khai thác hạ tầng cảng và đầu tư tài chính; Dịch vụ cung ứng, quản lý khách sạn và du lịch…