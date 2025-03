Một cổ phiếu liên tiếp kịch trần lập đỉnh lịch sử, thị giá gấp đôi từ đầu năm, điều gì đang diễn ra?

Thị trường chứng khoán Việt Nam gần như chưa xuất hiện nhịp điều chỉnh đáng kể nào từ sau khi vượt mốc 1.300 điểm. Chỉ số chính thăng hoa, nhiều mã cổ phiếu cũng đua nhau “tím lịm”, trong đó cổ phiếu SSG của CTCP Vận tải biển Hải Âu nổi lên như hiện tượng.

Đóng cửa 11/3, thị giá SSG tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp lên 22.100 đồng/cp, mức cao nhất kể từ khi lên sàn. Tính từ đầu tháng 3, SSG đã chứng kiến mức tăng tới hơn 50%. Còn nếu so với hồi đầu năm, cổ phiếu SSG thậm chí tăng tới 110%, tương đương cao gấp đôi giá trị.

Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh trên cổ phiếu này cũng tăng cao đột biến với gần 330.000 đơn vị, đánh dấu cột mốc kỷ lục trên sàn chứng khoán. Thanh khoản tăng vọt phiên 11/3 trong khi nhiều phiên trước đó chỉ ghi nhận vài nghìn giao dịch, thậm chí tuần giao dịch đầu tiên của tháng 1/2025 còn không ghi nhận bất kỳ cổ phiếu nào được khớp lệnh.

Đà tăng trần đến sau khi SSG chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức vào 29/3 tới đây. Một số nội dung được thảo luận bàn về kết quả kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025 cũng như phương án phân phối lợi nhuận 2024, song công ty chưa công bố cụ thể. Thêm vào đó, SSG cũng dự kiến bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ VII năm 2025-2029.

Theo tìm hiểu, CTCP Vận tải biển Hải Âu có địa chỉ tại số 40 - đường số 1, khu phố 3, phường Bình Thuận (quận 7, TP.HCM), hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa giữa các cảng trong nước và quốc tế với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

CTCP Vận tải biển Hải Âu cũng từng niêm yết trên HNX từ năm 2011, nhưng phải hủy niêm yết bắt buộc vào năm 2015 do lỗ 3 năm liên tiếp. Chuỗi thua lỗ của SSG kéo dài đến năm 2017 và bắt đầu ghi nhận kinh doanh có lãi kể từ năm 2018. Nổi bật là năm 2022, hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận đột phá cả doanh thu và lợi nhuận, qua đó giúp xóa toàn bộ lỗ lũy kế.

Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Vận tải biển Hải Âu cho thấy, tổng doanh thu đạt 100 tỷ đồng, tăng 343% so với năm 2021, trong đó doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải biển là 94 tỷ đồng, tăng 320% so với năm 2021. Trừ đi các chi phí, Công ty ghi nhận lãi sau thuế 58 tỷ đồng, qua đó xóa toàn bộ lỗ lũy kế và ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 19 tỷ đồng.

Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 32 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 5 tỷ đồng, sụt giảm lần lượt 66% và 92% so với mức cao cùng kỳ.

Về tình hình kinh doanh sơ bộ 8 tháng đầu năm 2024 , Vận tải biển Hải Âu cho biết, giá cước trung bình 8 tháng đầu năm 2024 là 3.400 USD/ngày, giảm 10,7% so với trung bình 8 tháng đầu năm 2023 lên tới 3.809 USD/ngày; và giá hợp đồng thuê tàu mới ký từ 0 giờ ngày 3/7/2024 đến 24h ngày 1/10/2024 với giá cước thuê tàu là 3.400 USD.

Với việc giá cước trung bình suy giảm, Vận tải biển Hải Âu cũng đã ghi nhận doanh thu vận tải trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt 18,4 tỷ đồng, thực hiện được 64% so với kế hoạch và giảm 17% so với cùng kỳ ghi nhận 22 tỷ đồng; và lợi nhuận sau ghi nhận lỗ 0,18 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 5 tỷ đồng, tức giảm 4,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả lợi nhuận 8 tháng đầu năm 2024, Vận tải biển Hải Âu cho biết đã không đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Lên kế hoạch bán tàu sau 18 năm khai thác

Ở một diễn biến liên quan, ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 9/2024 đã thống nhất kế hoạch bán tàu Sea Dream trong thời gian sớm nhất, trước thời gian lên đà trung gian, để tái đầu tư tàu khác.

Công ty cho biết sau gần 18 năm khai thác, tàu Sea Dream đang bước vào giai đoạn tàu già, tình trạng kỹ thuật bắt đầu thường xuyên có những dấu hiệu không ổn định trong khi vẫn phải vận hành khai thác tuyến quốc tế rất khắc nghiệt.

Công ty đã tiến hành thẩm định giá với CTCP Tập đoàn Vinacontrol và theo kết quả ngày 6/9, tàu Sea Dream có giá hơn 90,3 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Vận tải biển Hải Âu chào bán môi giới trong nước 100 tỷ đồng và 4 triệu USD cho khách hàng người nước ngoài.

Kết quả, tàu Sea Dream nhận được lời chào mua với giá dao động từ 2,8-3,3 triệu USD, tương đương khoảng từ 70 đến 82 tỷ đồng.

Sau khi thanh lý tàu Sea Dream, Vận tải biển Hải Âu cho biết thêm dự kiến tái đầu tư 1 con tàu có trọng tải tương đương từ 12.000-13.000 DWT, biên độ tuổi từ 10-12 năm và xuất xứ Nhật Bản, giá khoảng 8 triệu USD. Trong đó, giá bán tàu cũ dự kiến là 3,4-3,6 triệu USD, số tiền còn lại Vận tải biển Hải Âu sẽ lên kế hoạch tăng vốn điều lệ hoặc vay ngân hàng.