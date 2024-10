Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ tăng trần trong phiên 21/10, thanh khoản đứng đầu sàn HoSE

ảnh minh họa

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa tuần giao dịch mới với phiên giao dịch kém tích cực, khi áp lực bán mạnh gia tăng gần cuối phiên khiến các chỉ số chính đóng cửa về mức thấp. Kết phiên 21/10, VN-Index giảm 0,44% xuống còn 1.279,77 điểm; HNX-Index giảm 0,58% xuống còn 227,87 điểm; UpCom-Index giảm 0,53% xuống 92,21 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ với 20 mã giảm, 4 mã tăng và 3 mã đứng giá tham chiếu.

Đáng chú ý, cổ phiếu EIB của Eximbank bất ngờ đi ngược với thị trường chung khi tăng trần lên 20.800 đồng/cp, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 34,7 triệu đơn vị - cao nhất sàn HoSE.

Đây là phiên tăng giá thứ tư liên tiếp của cổ phiếu này. Trong vòng một tháng trở lại đây, cổ phiếu EIB đã tăng khoảng 21% và là một trong những mã ngân hàng tăng giá tốt nhất kể từ đầu tháng 10 đến nay.

Đi cũng với diễn biến giá, thanh khoản của EIB cũng liên tục duy trì ở mức cao hàng đầu nhóm ngân hàng, với khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên gần nhất đạt gần 18 triệu đơn vị/phiên.

Cổ phiếu Eximbank nổi sóng trong bối cảnh ngân hàng này chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vào ngày 28/11/2024 tại thành phố Hà Nội. Địa điểm cụ thể chưa được công bố.

Cuộc họp được tổ chức nhằm thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, Eximbank cũng đã trình kế hoạch chuyển trụ sở chính từ Tầng 8, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM sang tòa nhà Văn phòng (Fideco Center) tại số 28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM. Tuy nhiên, tờ trình này không được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đang triển khai đầu tư xây dựng trụ sở mới tại khu đất số 7, Lê Thị Hồng Gấm, quận 1, TP HCM. Dự án đang được xin ý kiến lãnh đạo thành phố về công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu.

Eximbank tổ chức Đại hội cổ đông bất thường trong bối cảnh CTCP Tập đoàn Gelex vừa qua trở thành cổ đông lớn nhất tại ngân hàng này, sau khi mua vào 174,7 triệu cổ phiếu EIB, tương đương 10% vốn Eximbank.

Trong thông báo mới đây, Eximbank cũng đã công bố thông tin sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 3. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 39% so với cùng kỳ; Tổng tài sản đến cuối tháng 9 tăng 11% so với đầu năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ; Tổng huy động tăng 9,1% so với đầu năm; tăng 12,2% so với cùng kỳ; Dư nợ tăng 15,1% so với đầu năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ; Tỷ lệ an toàn vốn CAR luôn ở ngưỡng 12 -14% (cao hơn so với ngưỡng 8% theo quy định Ngân hàng nhà nước).