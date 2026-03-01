Một cổ phiếu trên HOSE bất ngờ “trần cứng” 17 phiên, thị giá nhân 4 sau một tháng, điều gì đang diễn ra?

Bất chấp thị trường rung lắc mạnh, cổ phiếu HRC của CTCP Cao su Hòa Bình vẫn khiến giới đầu tư phải ngoái nhìn khi tiếp tục kịch trần trong phiên 13/3. Với chuỗi tăng 18 phiên liên tiếp, trong đó có tới 17 phiên tím lịm, thị giá HRC đã phi thẳng lên 94.600 đồng/cp. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu này đã gấp gần 4 lần giá trị.

Ít ai ngờ rằng trước cơn “nổi sóng” này, HRC từng là mã giao dịch khá trầm lắng, chủ yếu lình xình dưới vùng 30.000 đồng/cp với thanh khoản thấp. Thế nhưng chỉ sau hơn một tháng kể từ khi dòng tiền nhập cuộc mạnh từ đầu tháng 2, cổ phiếu đã tăng tốc dựng đứng, kéo vốn hóa thị trường vọt lên khoảng 2.860 tỷ đồng.

Giải trình về diễn biến tăng giá bất thường của cổ phiếu, doanh nghiệp cho biết đà tăng thời gian qua chủ yếu đến từ yếu tố cung – cầu trên thị trường chứng khoán. Công ty khẳng định không có bất kỳ tác động trực tiếp nào đến giá giao dịch cổ phiếu, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang diễn ra bình thường và ổn định.

Dù vậy, trên thị trường, nhiều ý kiến cho rằng đà tăng mạnh của HRC có thể gắn với kỳ vọng liên quan đến kế hoạch tái cơ cấu và giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) – cổ đông chi phối hiện đang nắm giữ hơn 55% vốn tại Cao su Hòa Bình.

GVR hiện nằm trong danh sách doanh nghiệp dự kiến thoái vốn Nhà nước. Việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước cùng với Nghị định 57 về cơ cấu lại vốn tại các doanh nghiệp không cần duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối đang củng cố kỳ vọng về làn sóng giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn, trong đó có GVR.



Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Cao su Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 244 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố số liệu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 35 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 61 tỷ đồng của năm trước đó.

CTCP Cao su Hòa Bình cho biết năm 2025 sản lượng mủ cao su khai thác năm trước sụt giảm nên lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính giảm đến 32% so với năm 2024. Hoạt động tài chính tăng mạnh từ 2,9 tỷ lên 12,6 tỷ đồng nhờ tăng thu cổ tức và chi phí tài chính giảm. Tuy nhiên, lợi nhuận khác hụt đến gần 30 tỷ đồng do năm 2024 có thanh lý vườn cây cao su là yếu tố khiến đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 860 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài chính, nợ phải trả của công ty ở mức khoảng 230 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 628 tỷ đồng.

