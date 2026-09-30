Một cổ phiếu VN30 tăng “chóng mặt” từ đầu năm, CTCK dự phóng lãi quý 3 có thể tăng vài lần

Chốt phiên 29/9, cổ phiếu BSR của Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam tăng nhẹ lên 32.500 đồng/cp. Tính từ đầu tháng 9, cổ phiếu này đã tăng khoảng 22%, đưa vốn hóa thị trường lên khoảng 163.000 tỷ đồng.

Nếu nhìn từ đầu năm, mức tăng của BSR còn đáng chú ý hơn. Từ vùng giá chưa đầy 16.000 đồng/cp, thị giá hiện đã tăng gấp đôi, đưa BSR trở thành một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trên HoSE, trong khi VN-Index đang loay hoay tìm về vùng giá hồi đầu năm.

Đà tăng của BSR diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt hút dòng tiền khi giá dầu thế giới bật tăng mạnh bởi những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Trong phiên 29/9, các mã như PVT, PVP, PLX, OIL, PVS,... cũng đồng loạt tăng từ 2% đến hơn 6% giá trị.

Căng thẳng Trung Đông đẩy kỳ vọng lợi nhuận lọc dầu

Với BSR, câu chuyện không nằm đơn thuần ở việc giá dầu tăng, mà quan trọng hơn là diễn biến của crack spread.

Là doanh nghiệp vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, BSR mua dầu thô làm nguyên liệu và bán ra các sản phẩm như xăng, dầu diesel, nhiên liệu bay... Vì vậy, khi giá sản phẩm đầu ra tăng nhanh hơn giá dầu thô đầu vào, biên lợi nhuận lọc dầu được cải thiện.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu và các sản phẩm lọc dầu đã đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Đáng chú ý, Chứng khoán Vietcap cho rằng các gián đoạn nguồn cung tại khu vực eo biển Hormuz và tình trạng thiếu hụt sản phẩm lọc dầu toàn cầu là những yếu tố giúp crack spread duy trì ở mức cao, qua đó nâng đáng kể triển vọng lợi nhuận của BSR.

Thực tế, BSR cũng cho biết doanh nghiệp đang chủ động điều hành sản xuất, tiêu thụ theo diễn biến của giá dầu và crack spread, đồng thời linh hoạt điều chỉnh công suất và đẩy mạnh tiêu thụ khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Một diễn biến đáng chú ý khác là mới đây BSR đã ký thỏa thuận khung với ExxonMobil Asia Pacific về cung cấp dầu thô. Theo BSR, việc mở rộng mạng lưới nhà cung cấp giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, tăng khả năng lựa chọn loại dầu phù hợp với điều kiện thị trường và củng cố an ninh nguyên liệu cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

CTCK dự phóng lãi quý 3 tăng hơn 400%

Đà tăng của cổ phiếu BSR cũng diễn ra song song với những dự báo tích cực về kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán MB (MBS) , BSR được dự phóng đạt 4.573 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 3/2026, tăng tới 404% so với cùng kỳ, dù giảm 39% so với quý trước.

Mức tăng đột biến này một phần đến từ nền lợi nhuận thấp của quý 3/2025, khi BSR chỉ ghi nhận khoảng 908 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong bối cảnh crack spread ở mức thấp. Trong khi đó, mặt bằng crack spread hiện đã cải thiện, sản lượng tiêu thụ duy trì tích cực và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp tục vận hành ở hiệu suất cao.

So với quý 2, lợi nhuận dự kiến giảm do quý trước ghi nhận mức nền đặc biệt cao trong giai đoạn căng thẳng Trung Đông.

Triển vọng của BSR cũng nhận được sự chú ý từ các công ty chứng khoán khác. Vietcap trong báo cáo cập nhật tháng 8 đã nâng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2026-2030, chủ yếu nhờ điều chỉnh tăng giả định crack spread, trong đó dự báo crack spread năm 2026 tăng 11-25% và năm 2027 tăng 25% so với dự báo trước đó.

Mirae Asset cũng đánh giá tích cực đối với BSR, nhấn mạnh biên lợi nhuận lọc dầu (crack spread) neo ở vùng cao, cùng triển vọng mở rộng công suất sau dự án nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.