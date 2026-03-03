Một con phố Hà Nội phủ đầy ghế nhựa lên truyền hình Hàn Quốc, khiến sao Hàn thốt lên: "Thế này thì ai mà chẳng thích"

Du lịch và ẩm thực Việt Nam ngày càng được du khách Hàn Quốc nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung yêu thích. Từ những quán ăn vỉa hè đến các khu phố cổ đông đúc, hình ảnh Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều trên các chương trình truyền hình nước ngoài. Và trong một tập của chương trình du lịch nổi tiếng Battle Trip của đài KBS (Hàn Quốc), một con phố Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý.

Đó chính là phố Tạ Hiện - nơi được mệnh danh là "phố không ngủ" giữa lòng Thủ đô.

(Nguồn: KBS WORLD Vietnamese)

Trong chương trình, nam ca sĩ Ok Taec-yeon và diễn viên Kim Kwang-kyu đã có dịp ghé thăm Tạ Hiện vào một buổi tối. Ngay khi vừa đặt chân tới đây, cả 2 đã không giấu được sự ngạc nhiên trước khung cảnh đông nghịt người, hàng quán san sát và không khí sôi động bao trùm cả con phố.

Trước hình ảnh những dãy bàn ghế nhựa thấp được bày kín vỉa hè, khách ngồi sát vào nhau, tiếng nói cười rộn ràng vang lên không ngớt, hai sao Hàn đồng loạt thốt lên: "Thế này thì ai mà chẳng thích", "Khu phố này làm tâm trạng mình vui ghê ấy".

Tạ Hiện về đêm mang một vẻ rất riêng. Từ khoảng chập tối đến khuya, con phố trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn bao giờ hết. Ánh đèn vàng hắt xuống những bộ bàn ghế nhựa đủ màu sắc, tạo nên khung cảnh vừa bình dân, vừa thân thuộc. Khách du lịch quốc tế xen lẫn người dân địa phương, tất cả cùng hòa vào bầu không khí sôi động đặc trưng của Hà Nội về đêm.

Điều đặc biệt là đa số các hàng quán ở đây đều mang phong cách bình dân. Không bàn ghế cầu kỳ, không không gian sang trọng, thay vào đó là những chiếc ghế nhựa nhỏ, bàn thấp kê sát nhau. Thực khách ngồi gần đến mức có thể dễ dàng bắt chuyện với bàn bên cạnh. Chính sự gần gũi ấy lại tạo nên nét cuốn hút khó cưỡng.

Các món ăn ở Tạ Hiện chủ yếu là những món "nhậu" quen thuộc: đồ nướng, xiên nướng, thịt nướng thơm lừng, nem chua rán giòn rụm, khoai tây chiên nóng hổi. Bên cạnh đó còn có những món dân dã như đậu tẩm hành, rau muống xào tỏi... - đơn giản nhưng lại rất bắt vị.

Trong chương trình, Taecyeon và Kim Kwang Kyu đã thử qua nhiều món như nem chua rán, sữa chiên, mì gà xào và nem rán. Ngoại trừ món sữa chiên có phần hơi lạ miệng và chưa thực sự hợp khẩu vị, các món còn lại đều khiến họ trầm trồ thích thú. Biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn hào hứng của 2 sao Hàn khiến khán giả cũng cảm nhận được sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố Hà Nội.

Không chỉ là chuyện ăn uống, điều khiến họ ấn tượng còn là bầu không khí. Ở đó có sự ồn ã nhưng vui vẻ, có tiếng cụng ly, có tiếng gọi món, có cả những tràng cười sảng khoái vang lên giữa đêm. Một không gian tưởng như giản dị với ghế nhựa và bàn thấp, nhưng lại chứa đựng tinh thần giao lưu và tận hưởng cuộc sống rất rõ ràng.

Những hình ảnh ấy khi lên sóng truyền hình Hàn Quốc đã góp phần giới thiệu một Hà Nội rất khác - không hào nhoáng nhưng sống động và đầy năng lượng. Và có lẽ, chính sự mộc mạc, gần gũi ấy mới là điều khiến du lịch Hà Nội ngày càng ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế

