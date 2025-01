Một công ty bất động sản bị xử phạt hành chính 325 triệu đồng vì sử dụng "chui" nguồn vốn trái phiếu

Theo đó, vào ngày 09/01/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 12/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (An Gia; HoSE: AGG). Trụ sở chính công ty đặt tại số 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

Cụ thể, An Gia bị phạt số tiền 325 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông .

Theo đó, tại ngày 29/3/2022, An Gia đã thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2022 nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

An Gia đã sử dụng 200 tỷ đồng trong tổng số 206.876.450.000 đồng thu được từ đợt chào bán năm 2022 để ký hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 05/2022/HĐHT-AGG-WTC với Công ty TNHH Western City; từ ngày 09/3/2023 đến ngày 13/3/2023, Công ty TNHH Western City đã hoàn trả khoản vốn góp hợp tác kinh doanh cho An Gia để tất toán Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 05/2022/HĐHT-AGG-WTC.

Bên cạnh đó, An Gia còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

An Gia là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tiếng tại thị trường phía Nam.

Một loạt dự án bất động sản được cung ứng ra thị trường mang thương hiệu An Gia gồm có dự án Westgate, dự án The Standard, dự án Signial, dự án The Sóng, dự án River Panorama 1, dự án River Panorama 2, dự án Sky 89, ….

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, An Gia ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 240 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2023 (351 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của An Gia là 7.204 tỷ đồng, giảm gần 2.100 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương ứng giảm 22,5%.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 10/1, giá cổ phiếu AGG ở mức 15.050 đồng/cổ phiếu, giảm 0,33% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt 410,5 nghìn đơn vị.