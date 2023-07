Một công ty bất động sản trên sàn chứng khoán có Tổng Giám đốc không đi làm 9 tháng, không liên lạc được

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (SSN) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Thông tin tại đại hội cho biết, do Tổng Giám đốc không đi làm 9 tháng, không liên lạc được nên Công ty bị vướng lại trong vụ kiện với đối tác.

Cụ thể, khi cổ đông thắc mắc về BCTC kiểm toán năm 2022 và tiến độ trong vụ kiện tranh chấp với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Fortuna (gọi tắt là Fortuna), Chủ tịch HĐQT – ông Huỳnh Ngọc Định cho biết thực tế hai vấn đề này là một.

Bởi, đến nay Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty là ông Đặng Đình Phúc không đi làm khoảng 9 tháng, và Công ty cũng chưa thể liên lạc ông Phúc.

Ông Định cho biết trong ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã thông qua việc bầu bổ sung thêm một người đại diện pháp luật nữa. Tuy nhiên trong quá trình đang vướng vào vụ kiện phá sản của Fortuna, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM có hướng dẫn rằng những Công ty đang vướng vào quá trình bị kiện mở thủ tục phá sản và đã có bản án thì không cho phép thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Và do không có người đại diện pháp luật ký BCTC nên SSN chưa hoàn thành được BCTC gửi cho Công ty kiểm toán.

Về tiến độ vụ án bị kiện mở thủ tục phá sản, Chủ tịch Định cho biết SSN đã có nhiều lần thương lượng với Fortuna, và công ty này có thể rút đơn kiện do sự kiện xảy ra trước khi cổ phần hóa; hoặc SSN có thể theo đến cùng.

Báo cáo tại Đại hội, Ban Tổng Giám đốc SSN cho biết 2022 là một năm nhiều khó khăn trong việc phát triển các dự án bất động sản. Các vướng mắc do các nguyên nhân khách quan khiến việc thực hiện thủ tục pháp lý cho các dự án bị chậm hơn so với dự kiến. Việc này gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai xây dựng các dự án khu phức hợp chung cư và thương mại của Công ty. Do vậy, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận không đạt được kết quả như kế hoạch đề ra.

Theo BCTC nội bộ của Công ty, tổng doanh thu năm 2022 đạt khoảng 22,8 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt khoảng 73 triệu đồng – chỉ đạt 4% kế hoạch đề ra. Với kết quả trên, SSN sẽ không chia cổ tức 2022. Sang năm 2023, SSN đặt mục tiêu doanh thu là 30 tỷ đồng và lãi trước thuế 2 tỷ đồng.

Dự báo tình hình năm 2023, SSN cho biết do các khó khăn dịch Covid-19, Công ty xem xét, cân nhắc cẩn trọng đầu tư vào các dự án mới, lên kế hoạch cắt giảm hạn chế tối đa chi tiêu chi phí để vượt qua các khó khăn chung hiện nay.

Trong đó, các dự án hiện nay đều vướng về pháp lý. Đại diện SSN cho biết, dù các dự án đã xây xong, giao căn hộ nhưng pháp lý vẫn không xong được, do đó không thể ra được sổ đỏ. Đơn cử, dự án số 6 Phạm Phú Thứ của SSN phải làm lại từ đầu. Hiện, Công ty đã và đang thực hiện góp vốn hợp tác đầu tư phát triển, SSN đã chuyển tổng số tiền 731 tỷ đồng cho ba đối tác đang triển khai dự án này.

Hay dự án Centa Park 678 Âu Cơ, P.14 (quận Tân Bình, Tp.HCM) do vướng mắc trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý nên tiến độ triển khai chậm hơn so với kế hoạch, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển.

Năm nay, SSN định hướng khai thác có hiệu quả các mặt bằng hiện có tại khu đất 665- 667 Lò Gốm và 1534 Võ Văn Kiệt (quận 6), đồng thời tiếp tục được khai thác hợp tác kinh doanh trong thời gian chờ hoàn thành hồ sơ pháp lý để triển khai dự án. Còn khu đất tại số 67 Phú Viên, Long Biên (Hà Nội), SSN sẽ tiếp tục hợp tác kinh doanh và tạo nguồn thu ổn định.

Đại hội lần này cũng thông qua miễn nhiệm 4 Thành viên HĐQT là ông Đặng Đình Phúc – Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trần Duy Bình, bà Đỗ Thị Hồng và ông Lin Yi Huang. Các vị này có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Đồng thời, Công ty tiến hành bầu bổ sung hai Thành viên HĐQT là bà Lê Thị Anh Thư và bà Lê Thị Ngọc Trâm.