Một công ty bất động sản tại Long An bị cưỡng chế khoản nợ thuế gần 53 triệu đồng

Ngày 23/11, Cục Thuế tỉnh Long An đã gửi đến Công ty cổ phần Golden Land Long An quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Ngân hàng.

Căn cứ Luật Quản lý thuế, các quy định của pháp luật, Cục Thuế tỉnh Long An quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty cổ phần Golden Land Long An.

Lý do bị cưỡng chế là do Golden Land Long An có tiền thuế nợ khi hết hạn gia hạn nộp tiền thuế. Không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số tiền Golden Land Long An bị cưỡng chế là 52.709.746 đồng.

Cục Thuế tỉnh Long An yêu cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)- chi nhánh Bến Lức trích tiền từ tài khoản số 117002689778 của Golden Land Long An để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An. Yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm quyết định cưỡng chế thuế này.

Cục Thuế tỉnh Long An cho biết: Trường hợp số tiền trên tài khoản của Golden Land Long An nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng VietinBank vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản. Tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.