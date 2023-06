Một công ty bị điều tra vì môi giới giá ăn tối riêng với các ngôi sao nổi tiếng

Ngày 7/6, Sohu đưa tin công ty môi giới tổ chức sự kiện Go to the Show công khai bảng giá của dịch vụ gặp gỡ các ngôi sao Trung Quốc và quốc tế. Trong đó, có các hoạt động riêng tư như ăn tối, hát nhảy cùng nhau trong hai tiếng.

Cụ thể, các ngôi sao càng có danh tiếng, lượng fan đông đảo sẽ càng được báo giá cao hơn.

Ví dụ, muốn gặp gỡ nữ ca sĩ, diễn viên thần tượng Dương Siêu Việt, từng được bình chọn là minh tinh đẹp nhất Trung Quốc, người hâm mộ phải bỏ ra số tiền là khoảng 1,1 triệu USD. Các ngôi sao khác được công khai bảng giá là nam ca sĩ Hoa Thần Vũ 1,8 triệu USD, Lý Hiện và Dương Mịch khoảng 2,1 triệu USD, Thái Từ Khôn 2,8 triệu USD, Châu Kiệt Luân 5,3 triệu USD.

Công ty Go to the Show còn có thể giúp khách hàng sắp xếp gặp gỡ các ngôi sao quốc tế như Messi với mức chi phí là 50 triệu NDT (7 triệu USD). Bên cạnh đó, công ty này quy định khách hàng sẽ phải thanh toán trước 50% số tiền, nếu việc đàm phán gặp gỡ diễn ra không suôn sẻ, phía môi giới không chịu trách nhiệm đền bù.

Thông tin trên gây bất ngờ cho công chúng bởi những nghệ sĩ được nhắc tới đều là ngôi sao hạng A, danh tiếng vẫn còn trên đỉnh cao, hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Việc có tiếp xúc riêng với người hâm mộ theo kiểu dịch vụ này ảnh hưởng không nhỏ tới hình tượng các minh tinh.

Thông tin chỉ cần chi nhiều tiền, người hâm mộ có thể gặp gỡ riêng các ngôi sao khiến công chúng chú ý. Công ty môi giới đang bị điều tra vì nghi ngờ có hành vi lừa đảo.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều này là hoàn toàn bình thường. Nhiều ngôi sao từng bị khui ra việc có hành vi lấy lòng những fan giàu có, sẵn sàng giao lưu để nhận quà giá trị như nam ca sĩ Lucas, cựu thành viên NCT.

Thế nhưng, theo một quản lý nghệ sĩ trong ngành chia sẻ thông tin trên không đúng sự thật, công ty Go to the Show có dấu hiệu lừa đảo vì người quản lý này chưa từng chứng kiến dịch vụ trên. Hiện tại, Cục Quản lý Giám sát Thị trường Thượng Hải thông báo mở cuộc điều tra với công ty Go to the Show.