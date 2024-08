Một công ty chứng khoán chuẩn bị "lăn chốt" cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao, cổ phiếu lập tức tăng kịch trần

Mới đây, CTCP Chứng khoán Hòa Bình (mã: HBS) thông báo ngày 29/8 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/8.



Với phương án trả cổ tức, HBS sẽ thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 12/9/2024. Với gần 33 triệu cổ phiếu lưu hành, Chứng khoán Hòa Bình dự kiến chi trả gần 66 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Nguồn tiền chi trả cổ tức được sử dụng từ lợi nhuận sau thuế còn lại theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, CTCK này cũng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông dự kiến vào 10/9/2024. Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến từ ngày 10/9 đến 16h30p ngày 30/9 tới.

Theo đó, HBS sẽ lấy ý kiến cổ đông miễn nhiệm ông Lê Tiến Dũng – Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm để sắp xếp công việc cá nhân. Công ty sẽ bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT, trong danh sách ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT có ông Nguyễn Phan Trung Kiên. Ngoài ra, Chứng khoán Hòa Bình cũng lấy ý kiến miễn nhiệm ông Nguyễn Bá Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát do có đơn từ nhiệm. HBS bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát, ông Trương Duy Phong có tên trong danh sách đề cử.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HBS đã lập tức tăng kịch trần, thậm chí "trắng bên bán" trong phiên sáng 12/8, qua đó tiến lên mức 10.300 đồng/cp (+9,57%). Đây cũng là vùng giá cao nhất gần 1 năm của cổ phiếu này. Tính từ đầu năm, thị giá HBS đã tăng hơn 27% giá trị.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2024, Chứng khoán Hòa Bình ghi nhận hơn 8 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 2,6 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí, HBS báo lãi trước thuế gần 5 tỷ đồng, giảm 15% so với quý 2/2023. Lũy kế 6 tháng đầu 2024, lãi trước thuế của HBS đạt gần 10,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ.