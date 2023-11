Một công ty chứng khoán dự báo Hoà Phát (HPG) lãi ròng hơn 2.100 tỷ trong quý 4, hé lộ nhiều tín hiệu lạc quan

Trong báo cáo mới công bố, SSI Research đã điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng cho Hoà Phát (HPG) trong năm 2023 từ hơn 7.000 tỷ đồng xuống còn 5.950 tỷ đồng (giảm gần 30% so với cùng kỳ). Nguyên nhân của việc hạ dự báo lợi nhuận do giá thép trung bình điều chỉnh giảm 2% và giá than cốc điều chỉnh tăng 3% trong năm nay.

Như vậy, theo ước tính của bộ phận phân tích, Hoà Phát sẽ ghi nhận khoản lãi ròng hơn 2.100 tỷ đồng trong quý 4/2023, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ gần 2.000 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó trong quý 3, doanh nghiệp đầu ngành thép vừa đón nhận thông tin tích cực từ kết quả kinh doanh. Cụ thể, lợi nhuận ròng của Hòa Phát đạt 2.000 tỷ đồng tăng 38% so với quý trước, đồng thời cho thấy sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 1.786 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sự phục hồi lợi nhuận ròng được thúc đẩy nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện, chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm và việc quản lý hàng tồn kho tốt hơn. Doanh thu thuần của HPG đạt 28.500 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm hơn 16% so với mức cao cùng kỳ 2022.

Bên cạnh đó, sản lượng thép xây dựng đã có sự cải thiện so với quý trước. Trong bối cảnh chung của thị trường, sản lượng tiêu thụ của HPG trong quý 3/2023 đạt 921.000 tấn, tăng 17% so với quý trước. Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ HRC đạt mức cao kỷ lục, HPG đã bán 766.000 tấn HRC trong quý 3/2023, tăng gần 26% cùng kỳ năm 2022 và tăng 5% so với quý trước, nhờ kênh xuất khẩu cải thiện đáng kể với sản lượng 433.000 tấn.

Nhờ vậy, biên lợi nhuận của HPG được cải thiện lên xấp xỉ 13% trong quý 3 vừa qua, từ mức 3% của quý 3/2022 nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện và giá than cốc giảm hơn 20% so với quý trước.

Nhiều tín hiệu lạc quan trong năm 2024

Năm 2024, SSI kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng sẽ phục hồi 12% so với cùng kỳ khi thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi từ nửa cuối năm và giải ngân vào đầu tư cơ sở hạ tầng duy trì ổn định. Theo đó, công suất hoạt động dự kiến sẽ cải thiện lên 84% trong năm 2024 (từ 75,4% trong năm 2023).

Thêm vào đó, SSI kỳ vọng kênh xuất khẩu có thể vẫn ổn định trong năm tới . Theo báo cáo gần đây của Hiệp hội Thép Thế giới, nhu cầu thép tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của HPG (như Mỹ, Châu Âu và ASEAN) dự kiến sẽ tăng lần lượt 1,6%, 5,8% và 5,2% so với cùng kỳ trong năm 2024, cải thiện từ mức -1,1% , -5,1% và 3,8% trong năm 2023.

Trong năm 2024, nhóm phân tích kỳ vọng giá than cốc sẽ ổn định từ mức cao hiện tại do nguồn cung than cải thiện và nhu cầu hạ nhiệt sau mùa cao điểm nhập khẩu than luyện kim ở Ấn Độ (thường rơi vào quý 4 và quý 1).

Mặt khác, SSI Research cho rằng giá thép xây dựng có thể đã chạm đáy do nguồn cung Trung Quốc giảm. "Nhiều khả năng giá thép sẽ không giảm thêm nữa và có thể sẽ phục hồi hoặc ổn định trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, chúng tôi không kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh do nhu cầu thép của Trung Quốc dự kiến sẽ đi ngang trong năm 2024 và phụ thuộc tính hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc", báo cáo chỉ rõ.

Dựa trên giả định giá thép xây dựng và HRC trung bình sẽ giảm về mức thấp hơn -1% so với mức giảm trung bình -5% so với cùng kỳ của giá quặng sắt và than luyện kim, CTCK này kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của HPG sẽ cải thiện lên 14,7% từ 11,4% trong năm 2023.

Nhờ đó, SSI Researh dự phóng lợi nhuận ròng năm 2024 sẽ phục hồi đáng kể 81% so với 2023, đạt 10.780 tỷ đồng , dù còn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh năm 2021.