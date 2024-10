Một công ty chứng khoán lớn báo lãi quý 3 giảm gần 30% so với cùng kỳ, dư nợ margin hơn 8.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu hoạt động đạt 590 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Đà giảm chủ yếu do doanh thu môi giới giảm 33% xuống 91 tỷ và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 38% xuống 293 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động đạt 398 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu do lỗ FVTPL giảm 39%% xuống 250 tỷ đồng. Chi phí môi giới cũng giảm 34% so với quý 3/2023 xuống 60 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, Chứng khoán KIS ghi nhận 132 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2024, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. LNST tương ứng đạt 106 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động của KIS đạt 1.847 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 361 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2023.

Ghi nhận tại thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của KIS tăng 34% so với hồi đầu năm lên gần 13.204 tỷ đồng. Trong đó, CTCK này nắm 1.661 tỷ đồng tài sản FVTPL (theo giá gốc), với cổ phiếu niêm yết đạt hơn 619 tỷ đồng; chứng chỉ quỹ ghi nhận hơn 509 tỷ đồng và trái phiếu doanh nghiệp 308 tỷ.

Dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của khách hàng của KIS đạt 8.178 tỷ đồng, tăng 322 tỷ đồng so với đầu quý, trong đó dư nợ margin đạt 8.002 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ.

Năm 2024, KIS lên kế hoạch doanh thu 1.051 tỷ và LNTT 678 tỷ đồng. Như vậy công ty chứng khoán vốn Hàn Quốc này đã hoàn thành 67% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau nửa đầu chặng đường.

KIS là công ty chứng khoán vốn Hàn Quốc. Công ty hiện nằm trong Top 10 thị phần giao dịch môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo lớn nhất trong quý 3/2024.