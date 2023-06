Một công ty chứng khoán sắp niêm yết trên HNX, "rục rịch" tăng vốn gấp 3 lần

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Chứng khoán Nhất Việt (mã: VFS). Số lượng chứng khoán niêm yết là 80,25 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ gần 803 tỷ đồng.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, một trong những nội dung được ban lãnh đạo xem là trọng tâm trong năm nay và đã được cổ đông chấp thuận là kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM sang niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE hoặc HNX. Theo VFS, điều này sẽ giúp công ty nâng cao vị thế, minh bạch hóa thông tin, cũng như tăng chất lượng và sức hấp dẫn của cổ phiếu đến nhà đầu tư.

Cũng tại kỳ đại hội, VFS đã thông qua kế hoạch tăng vốn cho năm 2023-2024 với mục tiêu tăng lên 2.400 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần hiện tại. Trong đó đợt 1 tăng lên mức 1.200 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ gần 40 triệu cổ phiếu; đợt 2 tăng lên 2.400 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 1:1, tối đa 120 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn tăng thêm được công ty dự kiến phục vụ cho hoạt động tự doanh chứng khoán (800 tỷ đồng) và cho vay ký quỹ (797,5 tỷ đồng).

Về kế hoạch kinh doanh, VFS đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2023 tăng trưởng mạnh, lần lượt là 35% lên 171 tỷ và 27% so với năm trước lên 63 tỷ đồng.

Sau 3 tháng đầu năm, VFS ghi nhận doanh thu đạt 96 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt gần 7 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ do chi phí quản lý tăng 10%. So với kế hoạch, công ty hoàn thành 56% mục tiêu doanh thu và 10% mục tiêu lãi cả năm.

Trước đó, trong năm 2022, mặc dù thị trường chứng khoán khó khăn, VFS vẫn ghi nhận tổng doanh thu đạt 170 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và vượt 112% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế giảm 30% còn gần 63 tỷ đồng chủ yếu do ghi nhận khoản chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính đồng thời doanh nghiệp đang trong quá trình phát triển quy mô và đẩy mạnh tuyển dụng khiến chi phí tăng cao.

Đồng thời theo chia sẻ của ban lãnh đạo, việc chỉ đạt 70% kế hoạch LNST 2022, cũng xuất phát từ việc VFS đặt kế hoạch 2022 dựa trên việc hấp thụ một phần vốn 3.006 tỷ đồng phát hành thành công vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên do thị trường chứng khoán năm 2022 diễn biến theo chiều hướng không thuận lợi, nên việc huy động vốn của Công ty chậm hơn so với dự kiến.

Trên thị trường, cổ phiếu VFS chốt phiên 27/6 đạt 21.500 đồng/cp, tăng 19% so với đầu năm 2023.