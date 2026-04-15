Một công ty giải trí nổi tiếng thông báo sa thải 1.000 nhân sự

Trong bản ghi nhớ gửi tới nhân viên, CEO Josh D’Amaro cho biết Disney sẽ tiến hành sa thải nhân sự nhằm tối ưu hóa hoạt động tại nhiều mảng của tập đoàn.

Gã khổng lồ truyền thông này đang cắt giảm khoảng 1.000 vị trí - hệ quả từ việc hợp nhất các bộ phận tiếp thị thành một đơn vị chung (Enterprise Marketing Division) dưới sự lãnh đạo của Asad Ayaz - Giám đốc Thương hiệu và Marketing toàn cầu. Theo một nguồn tin thân cận, đợt cắt giảm này sẽ ảnh hưởng đến mảng marketing tại các xưởng phim (studios), mạng lưới truyền hình, kênh ESPN, mảng sản phẩm & công nghệ, cũng như các nhóm quản trị doanh nghiệp.

Trong thư gửi nhân viên, D’Amaro khẳng định việc thống nhất tổ chức thương hiệu và marketing nhằm mục tiêu phục vụ người tiêu dùng theo một phương thức gắn kết chặt chẽ hơn.

“Trong vài tháng qua, chúng tôi đã xem xét các phương án để tinh gọn hoạt động tại nhiều bộ phận khác nhau, nhằm đảm bảo duy trì được sự sáng tạo và đổi mới - thứ mà người hâm mộ hằng kỳ vọng ở Disney”, ông viết. “Với tốc độ thay đổi chóng mặt của ngành công nghiệp, chúng tôi buộc phải liên tục đánh giá cách thức xây dựng một đội ngũ nhân sự linh hoạt hơn, được hỗ trợ tốt hơn bởi công nghệ để đáp ứng nhu cầu của tương lai. Do đó, chúng tôi sẽ cắt giảm nhân sự tại một số bộ phận và đã bắt đầu thông báo tới các nhân viên bị ảnh hưởng”.

D’Amaro chia sẻ thêm: “Tôi biết điều này thật khó khăn. Những quyết định này không phản ánh năng lực đóng góp của nhân viên hay sức khỏe tổng thể của công ty. Thay vào đó, nó cho thấy quá trình đánh giá liên tục của chúng tôi về cách quản lý nguồn lực hiệu quả hơn để tái đầu tư vào các mảng kinh doanh cốt lõi”.

Tính đến tháng 9/2025 (thời điểm kết thúc năm tài chính), Disney ghi nhận có khoảng 231.000 nhân viên toàn thời gian và bán thời gian.

Đây là động thái tái cấu trúc lớn đầu tiên dưới thời D’Amaro, người vừa tiếp quản vị trí CEO từ Bob Iger vào ngày 18/3 vừa qua. Trước đó, D’Amaro từng giữ chức Chủ tịch mảng Trải nghiệm (Disney Experiences).

Nội dung bản ghi nhớ của Josh D’Amaro về việc cắt giảm nhân sự:

“Thân gửi các đồng nghiệp và thành viên đại gia đình Disney,

Trong vài năm qua, chúng ta đã trải qua rất nhiều thay đổi, không chỉ trong nội bộ công ty mà trên toàn ngành công nghiệp nói chung. Hiểu rõ những thời điểm này có thể gây ra nhiều xáo trộn, tôi muốn thẳng thắn chia sẻ về một số khó khăn.

Vào tháng 1, chúng ta đã công bố thành lập tổ chức thương hiệu và tiếp thị doanh nghiệp thống nhất, được thiết kế để phục vụ người tiêu dùng một cách kết nối hơn. Suốt nhiều tháng qua, chúng tôi đã xem xét các cách thức để tinh gọn bộ máy hoạt động tại nhiều bộ phận nhằm đảm bảo mang lại sự sáng tạo và đổi mới đẳng cấp thế giới mà người hâm mộ trân trọng và kỳ vọng ở Disney. Trước tốc độ chuyển dịch nhanh chóng của ngành, chúng ta cần liên tục đánh giá cách thức bồi dưỡng một lực lượng lao động linh hoạt hơn, ứng dụng công nghệ tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của tương lai. Vì vậy, chúng tôi sẽ cắt giảm vị trí ở một số bộ phận và đã bắt đầu quy trình thông báo tới những nhân viên bị ảnh hưởng.

Tôi biết điều này rất đau lòng. Những người sắp chia tay chúng ta đã thực hiện những công việc đầy ý nghĩa và dành tình cảm sâu sắc cho công ty này. Quyết định không phản ánh đóng góp của họ, cũng không nói lên sức mạnh tổng thể của công ty. Thay vào đó, chúng phản ánh sự đánh giá liên tục của chúng tôi về cách quản lý nguồn lực hiệu quả và tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh.

Sự thấu cảm và tôn trọng vẫn luôn là giá trị cốt lõi của công ty chúng ta. Khi tiến bước qua giai đoạn chuyển đổi này, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, giúp họ định hướng bước tiếp theo bằng các nguồn lực, sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp.

Bất chấp những quyết định khó khăn, tôi vẫn lạc quan về hướng đi mới. Tôi vô cùng trân trọng sự đóng góp, tinh thần tận tụy, tính chuyên nghiệp và sự tận tâm mà các bạn mang đến trong công việc mỗi ngày. Ngay cả tại những thời điểm thách thức nhất, các bạn vẫn tiếp tục chứng minh điều đã khiến Disney trở nên đặc biệt.

Josh”

Theo: The Variety﻿