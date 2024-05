Một công ty tài chính 100% vốn nước ngoài được tăng mạnh vốn điều lệ

Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam (Lotte Finance) cho biết, ngày 24/05/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành quyết định số 992/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Lotte Finance.

Theo đó, sửa đổi vốn điều lệ của Lotte Finance lên 4.186 tỷ đồng. Công ty do Công ty Lotte Card Co., Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 100% vốn điều lệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 102/GP-NHNN ngày 19/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lotte Việt Nam. Quyết định số 1827/QĐ-NHNN ngày 28/9/2023 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về mức Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính Lotte hết hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này.

Trước đó, vốn điều lệ của Lotte Finance Việt Nam là 2.460 tỷ đồng. Lotte Card cho biết đây là lần tăng vốn lớn nhất kể từ khi công ty bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam vào năm 2018. Điều này có nghĩa Lotte Card sẽ bắt đầu mở rộng kinh doanh toàn diện tại thị trường Việt Nam sau khi đánh giá rằng doanh nghiệp Việt Nam đã ổn định ở mức có khả năng tăng trưởng bền vững. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy các chiến lược kinh doanh trọng tâm của Lotte Finance trong giai đoạn hiện nay, giúp công ty phát triển toàn diện và mở rộng các hoạt động dịch vụ tài chính nhằm tiếp cận đa dạng hơn tới người tiêu dùng Việt.