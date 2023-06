Một công ty "vùn vụt" tăng vốn gần 50 lần trong 3 năm, mới huy động 15 tỷ trái phiếu với lãi suất chỉ 1,33%/năm

Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hải Tùng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc sinh năm 1988, thường trú tại Đà Nẵng), thường được biết đến với tên Kevin Tùng Nguyễn, Top 30 Under 30 Asia năm 2019 của theo bình chọn của Forbes. Jobhob là startup do Tùng sáng lập, với nền tảng JobHopin ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình tự động hóa tìm kiếm và sàng lọc ứng viên, giúp việc tuyển dụng nhanh chóng, dễ dàng và thông minh hơn.Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hải Tùng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc sinh năm 1988, thường trú tại Đà Nẵng), thường được biết đến với tên Kevin Tùng Nguyễn, Top 30 Under 30 Asia năm 2019 của theo bình chọn của Forbes. Jobhob là startup do Tùng sáng lập, với nền tảng JobHopin ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình tự động hóa tìm kiếm và sàng lọc ứng viên, giúp việc tuyển dụng nhanh chóng, dễ dàng và thông minh hơn.CTCP Doanh nghiệp Xã hội Ivy Care (Ivy Care) vừa công bố hoàn tất phát hành lô trái phiếu với lãi suất chỉ 1,33%/năm. So với mặt bằng lãi suất chung (hiện đã giảm mạnh) là 9-10%, mức lãi của Ivy Care thật sự gây “khó hiểu”.

Cụ thể, Ivy Care đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã JHICH2329001 vào ngày 6/6/2023, tổng huy động 15 tỷ đồng. Kỳ hạn 6 năm, đáo hạn vào ngày 31/5/2029. Đơn vị tư vấn phát hành là Chứng khoán SSI.

Lãi suất cố định 1,33%/năm, tuy nhiên trong trường hợp có vi phạm mà không được khắc phục, Ivy Care sẽ phải mua lại trái phiếu trước hạn với mức lãi chênh lệch 15%. Cụ thể, giá mua lại được xác định theo công thức:

Trước đó vào năm 2022, Ivy Care cũng đã phát hành một lô trái phiếu với mức lãi suất và điều kiện tương tự. Cụ thể, lô trái phiếu JHICH2228001 phát hành ngày 26/4/2022, đáo hạn vào 26/4/2028 (kỳ hạn 6 năm), gồm 225.000 trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng tổng huy động 22,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này cũng có điều kiện mua lại tương tự như lô phát hành mới trong năm 2023.

Theo giấy đăng ký kinh doanh mới nhất, Ivy Care có vốn điều lệ 163,3 tỷ đồng do pháp nhân Singapore có tên JOBHOP PTE.LTD nắm 99%. Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Công ty thành lập vào 5/8/2016, tên ban đầu là Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Ivy Care. Thời điểm này, Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người già với vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng, sau đó tăng lên 3,4 tỷ đồng.

Bất ngờ vào năm 2020, công ty tăng vốn 20 lần lên 71,6 tỷ đồng với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài nói trên, sau đó tăng lên 163,3 tỷ đồng vào hồi đầu năm 2023.

