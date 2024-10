Một công ty xây dựng bị phạt 287,5 triệu đồng do vi phạm về công bố thông tin

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN), cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng vì đã có những vi phạm trong công bố thông tin.

Theo đó, công ty này đã có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật bị phạt 85 triệu đồng. Cụ thể, công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Công ty đối với Giải trình chênh lệch số liệu Lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022).

Phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo đó, tại điểm 3, 4.1 mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022: công ty không trình bày về tổng giá trị giao dịch; tại điểm 2 mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022: Công ty không trình bày về nội dung giao dịch với Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Căn cứ mục VIII.1 Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh các giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, người liên quan của người nội bộ, tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 chưa trình bày về các giao dịch này.

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 ghi nhận Công ty được chia cổ tức, lợi nhuận từ khoản đầu tư vào Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang là 32.410.390.673 đồng, Công ty nhận tạm ứng nội bộ từ Công ty An Giang với số tiền là 41.373.060.000 đồng nhưng tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 thể hiện giao dịch với bên liên quan (Công ty An Giang) bao gồm việc nhận cổ tức trị giá 10.639.429.500 đồng, nhận tiền phân phối lợi nhuận trị giá 4.283.450.673 đồng, chưa ghi nhận đầy đủ toàn bộ giao dịch với Công ty An Giang đến ngày 31/12/2023;

Căn cứ mục VIII.1 Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan nhưng tại mục VII.2 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 chưa trình bày về các giao dịch này (giao dịch với 5 công ty, gồm: CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang; Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp, CTCP Xuất khẩu Lao động Tracodi, CTCP BCG Land và Công ty TNHH Hanwha BCGE - O&M).

Bên cạnh đó, công ty bị phạt tiền 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người liên quan các đối tượng này theo quy định. Cụ thể, tại mục VII của Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 nêu Công ty có giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCD) nhưng giao dịch này chưa có Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua;

Năm 2024 (từ ngày 1/1/2024 đến ngày 14/6/2024), Công ty có phát sinh giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ giá trị giao dịch 2.400.000.000 đồng với CTCP BCG Land (Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BCG Land - Chủ tịch HĐQT TCD). Tuy nhiên, đến thời điểm 14/6/2024, Công ty chưa có Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua giao dịch này.



Tổng số tiền phạt đối với công ty này là 287,5 triệu đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, công ty buộc phải thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ.