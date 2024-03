Một đại gia công nghệ sắp phát hành AI chống lại hacker

Microsoft sẽ chính thức ra mắt công cụ hỗ trợ an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Security Copilot vào ngày 1/4 năm nay. Công cụ này từng được giới thiệu cách đây khoảng một năm, với khả năng hỗ trợ các chuyên gia tổng hợp nhanh các vấn đề đáng ngờ và phát hiện tin tặc đang ẩn thân với mục đích xấu.

Theo Andrew Conway, Phó chủ tịch phụ trách Marketing mảng an ninh của Microsoft cho biết, có hàng trăm đối tác và khách hàng hiện đang tham gia thử nghiệm Security Copilot. Microsoft sẽ tính phí dịch vụ dựa trên quy mô sử dụng của khách hàng, tương tự như dịch vụ đám mây Azure.

Bắt nguồn từ lo ngại AI thỉnh thoảng mắc sai lầm, vốn có thể gây ra hậu quả khá tốn kém trong an ninh mạng, nên Microsoft đang đặc biệt chú ý đến khía cạnh này. Security for Copilot sẽ kết hợp với khả năng AI của OpenAI để tránh các rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời, Security Copilot cũng sẽ kết hợp sức mạnh của OpenAI với kho dữ liệu khổng lồ về an ninh mạng của Microsoft.

Đáng nói, Security Copilot sẽ tương thích với tất cả phần mềm bảo mật và quyền riêng tư của Microsoft, cung cấp bảng điều khiển chuyên biệt để tổng hợp dữ liệu và trả lời câu hỏi.

Cụ thể, chương trình bảo mật sẽ thu thập cảnh báo và sắp xếp thành các sự cố. Người dùng chỉ cần nhấp một lần để mở, Copilot sẽ tự động tạo báo cáo dựa trên thông tin nhận được - điều này rất tốn thời gian nếu thực hiện thủ công. Bên cạnh đó, công cụ AI này còn chủ động tóm tắt các hành vi của tin tặc và dự đoán ý định của chúng.

Microsoft tuyên bố những người dùng mới sử dụng Security Copilot có thể xử lý vấn đề nhanh hơn 26% và chính xác hơn 35%. Riêng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có thể đặt câu hỏi cho AI bằng tiếng Anh và sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành.

Công cụ Security Copilot đang đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực an ninh mạng. Hứa hẹn hỗ trợ đắc lực cho các chuyên gia, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong quá trình phòng thủ chống lại các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng.