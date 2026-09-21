Một “đại gia” Việt chuyên bán iPhone sắp chi hơn 200 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 10

CTCP Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán DGW) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2026 - đợt 1 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng là 6/10/2026, tỷ lệ thực hiện 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với hơn 223 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 223,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này.

Đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch trả cổ tức năm 2026 của Digiworld. Trước đó, công ty đã trình và được cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu, chia thành 3 đợt. Theo kế hoạch, đợt 1 trả 1.000 đồng/cổ phiếu trong quý 4/2026, hai đợt còn lại cùng mức 1.000 đồng/cổ phiếu dự kiến lần lượt thực hiện trong quý 1 và quý 2/2027.

Tổng số tiền Digiworld cần chi cho cả ba đợt có thể vào khoảng 670 tỷ đồng. Nguồn tiền được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bao gồm phần lũy kế từ các năm trước và lợi nhuận phát sinh trong kỳ tại thời điểm thực hiện chi trả.

Thông tin chia cổ tức được công bố trong bối cảnh Digiworld đang bước vào mùa kinh doanh cuối năm của ngành hàng công nghệ. Đầu tháng 9, doanh nghiệp cho biết đã tiếp tục tái ký hợp tác với Apple để phân phối sản phẩm tại Việt Nam. Digiworld bắt đầu hợp tác chiến lược với Apple từ năm 2020 và hiện được doanh nghiệp giới thiệu là một trong hai nhà phân phối Apple lớn nhất tại thị trường trong nước. Tới ngày 18/9 vừa qua, Apple đã vừa chính thức đưa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lên kệ tại Việt Nam, sau khi mở đặt trước từ tối 12/9.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Digiworld ghi nhận doanh thu khoảng 15.773 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 509,5 tỷ đồng, tăng 130%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng một nửa kế hoạch doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Chốt phiên 21/9, thị giá DGW đạt 45.000 đồng/cp, vốn hóa thị trường đạt 10.051 tỷ đồng.