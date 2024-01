Một địa phương “cận” Tp.HCM liên tục hút vốn đầu tư nước ngoài

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An Trần Văn Tươi thông tin, trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 2.019 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 16% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 24.844 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ.

Hiện toàn tỉnh có 17.082 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 376.228 tỷ đồng; trong đó có 12.984 doanh nghiệp đang hoạt động.

Đồng thời, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 80 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới là 85.839 tỷ đồng, tăng 2,59 lần so với cùng kỳ (tăng 61.918 tỷ đồng); điều chỉnh vốn cho 20 dự án với vốn đầu tư điều chỉnh tăng thêm 4.999 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.207 dự án trong nước với số vốn đăng ký 298.072 tỷ đồng

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong năm 2023 tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 116 dự án (tăng 57 dự án), vốn đầu tư cấp mới 594,96 triệu USD, tăng 37,1% so với cùng kỳ; điều chỉnh vốn cho 79 dự án (tăng 12 dự án), với vốn đầu tư tăng 134,17 triệu USD.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 1.245 dự án FDI, vốn 10.600 triệu USD, trong đó có 588 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 3.624 triệu USD.