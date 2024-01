Một địa phương cấp huyện thu ngân sách hơn 4 tỉnh cộng lại

Chiều 10/1, tại Hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024, TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết: Tính đến ngày 28/12/2023, TP Thủ Đức giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn TP HCM và TP Thủ Đức giao là 2.532,015/2.579,003 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,2% kế hoạch.

Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ trong năm 2023 ước thực hiện 73.034,68 tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ, đạt 101,09% kế hoạch năm 2023. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện là 32.339,80 tỷ đồng, tăng 8,39% so cùng kỳ, đạt 100,90% kế hoạch năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước của TP Thủ Đức đạt 11.921 tỷ đồng, đạt 66,23% so với dự toán (18.000 tỷ đồng) và bằng 59,39% so với cùng kỳ (20.074 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện cả năm là 4.345 tỷ đồng, đạt 109,25% so với dự toán và tăng 2,01% so với cùng kỳ.

Trước đó, hồi giữa tháng 12/2023, trong một cuộc họp của Thành uỷ Thủ Đức, địa phương đã báo cáo giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ, trong năm 2023 ước thực hiện 73.034 tỷ đồng. Con số này tăng 12,8% so với cùng kỳ và đạt 101% kế hoạch năm 2023.

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước thực hiện 32.339 tỷ đồng. Con số này tăng 8,39% so với cùng kỳ và đạt gần 101% kế hoạch năm.

Theo Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng, phần giảm thu ngân sách năm 2023 có phần giảm thu rất lớn nguồn thu từ đất và từ các hoạt động liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Trong năm 2023, số thu ngân sách của thành phố thuộc thành phố trung ương (tương đương cấp huyện thuộc tỉnh) này hơn 4 tỉnh cộng lại. Đó là các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu.

Cụ thể, đến tháng 12/2023, tổng thu ngân sách toàn tỉnh Yên Bái ước đạt 2.985 tỷ đồng, bằng 93,1% dự toán trung ương; 57,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái và bằng 83,2% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, năm 2023, tỉnh Yên Bái được trung ương giao thu ngân sách 3.207 tỷ đồng và HĐND tỉnh đề ra mức phấn đấu thu đạt 5.200 tỷ đồng. Trong đó, thu hoạt động xuất nhập khẩu 460 tỷ đồng, thu cân đối 2.500 tỷ đồng, thu tiền thuê đất trả tiền một lần 150 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 2.050 tỷ đồng, thu hoạt động xổ số 40 tỷ đồng.

Theo Cục Thống kê tỉnh Điện Biên, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 1.599 tỷ đồng, tăng 6,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 1.533 tỉ đồng (chiếm 95,91%).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023 đạt trên 4.258 tỷ đồng, hoàn thành và vượt dự toán Trung ương giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất trên 697,7 tỷ đồng; thu từ thuế và phí trên 3.560 tỷ đồng.

Năm 2023, dự toán thu ngân sách nhà nước do Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu giao là 2.450 tỷ đồng (thu nội địa là 2.370 tỷ đồng). Tuy nhiên, địa phương này mới thực hiện được khoảng 2.086 tỷ đồng.

Năm 2023: Thu ngân sách nhà nước cả nước vượt 8,1%

*Thông tin từ Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước cả nước đến hết ngày 31/12/2023 ước đạt 1.752,5 nghìn tỷ đồng, vượt 8,1% (tương đương 131,75 nghìn tỷ đồng) so với dự toán.

Trong đó, ngân sách trung ương vượt 5,9%; ngân sách địa phương vượt 10,6%. Tuy vượt thu trên 8% so với dự toán nhưng kết quả thu ngân sách năm 2023 chỉ đạt 96,5% so với thực hiện năm 2022.

Cùng đó, thu nội địa vượt 10,1% dự toán, tăng 1,7% so với thực hiện năm 2022, trong đó không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết có 48/63 địa phương hoàn thành và vượt mức dự toán thu; 29/63 địa phương tăng thu so thực hiện năm 2022.