Một địa phương lần đầu tiên lọt top 5 tỉnh thành quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam 2024, thu ngân sách đạt kỷ lục

Ngày 6/1, Cục Thống kê TP Hải Phòng đã tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2024 của Hải Phòng.

Tại cuộc họp báo, ông Lê Gia Phong, Cục trưởng Cục Thông kê TP Hải Phòng cho biết, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 ước đạt 11,01% xếp thứ 3 cả nước, là năm thứ 10 liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức hai con số. "

“ Quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, đặt dấu mốc là năm đầu tiên TP bước vào nhóm năm tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước , bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hoàn thành sớm hơn dự kiến, vượt mức kế hoạch đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên" - ông Phong cho biết. 

Cụ thể, GRDP năm 2024 của Hải Phòng ước đạt 288.492 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 11,01% so với năm trước (cao hơn mức kế hoạch tăng 11,5%-12%). Mặc dù là mức tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước và các tỉnh, thành phố khác, đứng thứ 3 cả nước và thứ nhất vùng đồng bằng sông Hồng nhưng thành phố vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Quy mô GRDP (theo giá hiện hành) năm 2024 ước đạt 445.995 tỷ đồng (tương đương 18.362,8 triệu USD), đứng thứ 5 cả nước. 

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hoàn thành sớm hơn dự kiến, vượt mức kế hoạch đề ra, trong đó, sản xuất công nghiệp về đích với mức tăng 15,43%.

Một trong những thành công lớn nhất của Hải Phòng trong năm 2024 là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, thành phố cảng thu hút đạt trên 4,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Vốn đăng ký cấp mới có 126 dự án, đạt 757,43 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 72 dự án với tổng số vốn tăng thêm là hơn 3,724 tỷ USD. Luỹ kế, Hải Phòng có 1.020 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 33,8 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 118.255,3 tỷ đồng, vượt 20,86% dự toán Trung ương giao và vượt 10,77% dự toán HĐND Thành phố giao. Tổng chi ngân sách ước đạt 39.407,7 tỷ đồng, vượt 20,18% dự toán Trung ương giao, đạt 99,09% dự toán HĐND Thành phố.

Trước đó, vào tháng 9/2024, Hải Phòng là địa phương đầu tiên của miền Bắc đương đầu với bão số 3, đồng thời là tâm bão với cường độ mạnh nhất. Theo số liệu thống kê, tính đến hết ngày 14/9, thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn TP Hải Phòng ước gần 11.000 tỷ đồng.