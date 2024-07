Một địa phương xử phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn trên 150 tỉ đồng

Ngày 20-7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương, cho biết từ đầu năm đến giữa tháng 7-2024, toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản gần 28.700 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, với tổng số tiền phạt trên 150 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát giao thông- Công an Bình Dương đo nồng độ cồn trên đường Huỳnh Văn Luỹ thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, phối hợp với các lực lượng khác lập chốt đo nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an các huyện, thành phố đã triển khai thư ngỏ và các chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về việc tiếp nhận thông tin, hình ảnh, clip qua Zalo, tin báo của người dân, cơ quan, tổ chức, các trang báo điện tử…. đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm, thực hiện.

Kết quả, từ ngày 26-4 đến 12-7, các đơn vị đã tiếp nhận 382 thông tin, hình ảnh, video clip phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lập biên bản 131 trường hợp vi phạm.

Các lỗi chủ yếu như vi phạm tốc độ, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ), đi vào giờ cấm, sai làn, vượt xe trong trường hợp không được vượt, đỗ xe ngược chiều, đỗ xe nơi có biển cấm đỗ, chở hàng quá tải, rơi vãi hàng hóa trên đường… với tổng số tiền phạt 416 triệu đồng.