Một DN thủy điện chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 tổng tỷ lệ 71%, công ty con của EVN nhận về hàng trăm tỷ đồng

Mới đây, Thủy điện A Vương thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền với tỷ lệ 20,95% (sở hữu 1 cp được nhận 2.095 đồng). Với hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính AVC cần chi hơn 157 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 22/12 và ngày thanh toán dự kiến vào 14/3/2024.

Hiện nay cổ đông lớn nhất của Thủy điện A Vương là Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) - công ty con của EVN nắm giữ 87,45% vốn, tiếp theo là ông Đặng Thanh Bình, Thành viên HĐQT sở hữu 7,39%. Như vậy, EVNGENCO 2 sẽ nhận về 137 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này còn ông Đặng Thanh Bình nhận gần 12 tỷ đồng.

Hồi cuối tháng 8 và 10/2023, Thủy điện A Vương đã chi hơn 373 tỷ đồng để trả 2 đợt cổ tức với tổng tỷ lệ 49,7% bằng tiền. Như vậy, tính cả đợt này, tổng tỷ lệ cổ tức mà cổ đông AVC nhận được cho năm 2023 là 70,65% bằng tiền - mức kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của AVC thống nhất trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ tối thiểu 35% bằng tiền. Sau 3 lần tạm ứng, công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Từ khi trở thành công ty đại chúng (năm 2017) đến nay, Thủy điện A Vương luôn chia cổ tức hàng năm bằng tiền đều đặn cho cổ đông với tỷ lệ tăng dần đều. Giai đoạn 2021-2022, công ty này có 2 năm liên tiếp trả cổ tức tỷ lệ 30% bằng tiền.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2023, Thủy điện A Vương ghi nhận doanh thu thuần gần 119 tỷ đồng và lãi ròng gần 49 tỷ đồng, giảm lần lượt 60% và 73% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp co hẹp từ mức 73% cùng kỳ còn 46%. Công ty cho biết do thời tiết, lưu lượng nước về không tốt nên sản lượng điện thấp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty này đạt hơn 499 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 313 tỷ đồng, giảm tương ứng 33% và 38% so với cùng kỳ.

Năm 2023, AVC đặt kế hoạch thận trọng với tổng doanh thu 521 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 133 tỷ đồng, giảm lần lượt 49% và 79% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng, Công ty thực hiện gần 96% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt hơn 135% mục tiêu lợi nhuận năm.