Một DN trả cổ tức 10.000 đồng/cp ngay tháng 11, lịch sử "chia tiền" cao ngất ngưởng

CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán: SLS) dự kiến chi gần 98 tỷ đồng để trả cổ tức niên độ 2025–2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng.

Theo nghị quyết HĐQT, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 3/11/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/11/2026. Với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền SLS dự kiến chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 98 tỷ đồng.

Mức cổ tức 100% thấp hơn hai niên độ tài chính liền trước. Cụ thể, niên độ 2024–2025, doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 150%, tương ứng khoảng 146,9 tỷ đồng. Trước đó, tại niên độ 2023–2024, SLS nâng tỷ lệ cổ tức từ 100% lên 200%, tương ứng số tiền chi trả gần 195,84 tỷ đồng. Đây là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết.

SLS có lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tăng dần trong nhiều năm. Tỷ lệ này lần lượt ở mức 70% trong niên độ 2019–2020, 80% trong niên độ 2020–2021, 100% trong niên độ 2021–2022 và 150% trong niên độ 2022–2023.

Về kết quả kinh doanh, trong niên độ tài chính 2025–2026, SLS ghi nhận doanh thu thuần gần 1.080 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 191 tỷ đồng, giảm gần 49%.

Đà suy giảm tiếp tục kéo dài sang niên độ tài chính 2026–2027. Trong quý I, từ ngày 1/7 đến 30/9/2026, doanh thu của SLS đạt 268,5 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế còn 22,56 tỷ đồng, giảm 72,3%.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận giảm mạnh, doanh nghiệp cho biết thị trường đường đang trong tình trạng dư cung khi nguồn cung vượt nhu cầu. Tình trạng nhập lậu, gian lận thương mại cùng lượng đường lỏng siro ngô (HFCS) nhập khẩu gia tăng gây sức ép lên thị trường, kéo giá bán đường giảm và làm thu hẹp biên lợi nhuận gộp.